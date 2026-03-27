Tunisie: Salaires - Hausse significative prévue à partir de cette date, avec effet rétroactif

27 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Hafedh Laamouri, professeur de droit du travail, a affirmé vendredi 27 mars 2026, que l'augmentation du salaire minimum garanti aura un impact significatif sur les ressources des caisses sociales tunisiennes.

Selon lui, la guerre en Iran pourrait également influencer l'ampleur des hausses salariales et des recrutements, tant dans le secteur public que privé, accentuant la pression sur le budget de l'État.

"La Tunisie n'a pas augmenté le prix des carburants, contrairement à certains autres pays. Ces hausses sont prises en charge par le budget des subventions depuis 26 jours. Et chaque dollar d'augmentation du prix du baril de pétrole représente un coût de 150 millions de dinars pour le budget, ce qui signifie que la dépense actuelle dépasse 500 millions de dinars en moins d'un mois", a-t-il expliqué, lors de son passage ce matin sur Mosaique Fm.

Le professeur a en outre souligné que le déficit budgétaire de 2026 est supérieur à celui des années précédentes, en raison du caractère social de la loi de finances et des coûts élevés liés à toute mesure sociale.

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Face à cette situation, Hafedh Laamouri a insisté sur la nécessité de déterminer chaque année le pourcentage d'augmentation sur une période de trois ans, en tenant compte des conditions économiques nationales et de la situation internationale.

Finalement et non moins important, il a précisé que la hausse des salaires pourrait être mise en oeuvre dès le 1er mai, à l'occasion de la fête du Travail, avec effet rétroactif à janvier 2026.

 

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