Afrique: Le pays au coeur de la nouvelle carte d'investissement du COMESA

Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d'attractivité en lançant une carte d'investissement numérique interactive, destinée à faciliter l'accès des investisseurs aux opportunités d'affaires à l'échelle régionale.

Selon Heba Salama, Directrice générale de l'Agence régionale d'investissement (AIRC) du COMESA, cette plateforme regroupe 180 opportunités d'investissement validées au niveau national, couvrant sept secteurs stratégiques prioritaires dans les États membres, dont la Tunisie.

Présentée en marge du Forum d'investissement du COMESA 2026, tenu à Nairobi avec la participation de la Tunisie, cette carte constitue "une étape stratégique pour renforcer l'intégration économique régionale et améliorer la visibilité des projets auprès des investisseurs internationaux", a souligné la responsable.

La plateforme se veut un guichet numérique unifié, offrant une interface simple d'utilisation et renforçant la transparence. Elle envoie également "un signal fort aux investisseurs mondiaux quant à la volonté de la région de s'ouvrir davantage aux affaires et de promouvoir une croissance durable et inclusive", a-t-elle ajouté.

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Les opportunités d'investissement proposées couvrent la majorité des pays membres du bloc et concernent des secteurs clés tels que l'agriculture, les industries agroalimentaires, les chaînes d'approvisionnement, les infrastructures, l'énergie, l'économie numérique et la transformation technologique. L'objectif est de fournir aux investisseurs l'ensemble des données nécessaires pour évaluer les projets et prendre des décisions éclairées.

Au-delà de sa dimension informative, cette carte s'inscrit dans une vision plus large d'intégration économique. "Il ne s'agit pas uniquement d'un outil de présentation, mais d'un levier pour connecter les investisseurs aux opportunités à travers tous les États membres, faciliter les transactions transfrontalières et encourager les partenariats régionaux", a expliqué Heba Salama.

Cette initiative est le fruit d'une collaboration étroite entre l'AIRC et les agences nationales de promotion de l'investissement. Elle vise à développer des instruments concrets capables de soutenir les politiques économiques régionales et de transformer les engagements en projets tangibles.

Lors du Forum, la délégation tunisienne a mis en avant le climat des affaires en Tunisie et présenté plusieurs projets à forte valeur ajoutée. Elle a également multiplié les rencontres bilatérales avec des investisseurs et partenaires issus des pays membres, dans le but d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat et de consolider le positionnement du pays en tant que plateforme régionale d'investissement et d'exportation vers les marchés africains.

Fondé en 1994, le COMESA regroupe 21 pays africains et oeuvre à promouvoir l'intégration économique à travers la libéralisation des échanges, la facilitation de la circulation des biens et services et l'attraction des investissements. Son produit intérieur brut cumulé dépasse 1 000 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des principaux pôles économiques du continent.