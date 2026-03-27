Tunisie: Météo - Vents forts et chute des températures ce vendredi

27 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le temps de ce vendredi 27 mars 2026 sera marqué par des passages nuageux parfois denses, accompagnés de pluies éparses sur les zones côtières du Nord ainsi que sur l'extrême Sud. Des nuages passagers couvriront le reste du pays.

Selon les prévisions de l'Institut National de la Météorologie (INM), une baisse des températures est attendue :

  • Nord et hauteurs : les maximales oscilleront entre 8°C et 14°C.
  • Reste du pays : entre 15°C et 20°C.
  • Sud-Ouest et extrême Sud : le thermomètre pourra atteindre respectivement 23°C et 25°C.

Le vent soufflera de secteur Nord-Ouest sur le Nord et le Centre, et de secteur Est sur le Sud. Il sera fort à très fort, particulièrement près des côtes et sur les hauteurs, avec des phénomènes locaux de tourbillons de sable dans le Sud. Le vent restera modéré ailleurs.

La mer sera très agitée à localement forte.

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