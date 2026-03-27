Afrique: Mondial 2026 - Le pays lance sa préparation avec deux tests face à Haïti et au Canada

La sélection tunisienne de football lance officiellement sa préparation pour la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec deux matchs amicaux programmés face à Haïti et au Canada. Ces rencontres marqueront les débuts du nouveau sélectionneur, Sabri Lamouchi, à la tête des "Aigles de Carthage".

Le premier test est prévu dans la nuit du dimanche 29 mars à 1h00 contre Haïti, avant d'enchaîner avec une seconde confrontation face au Canada, le mercredi 31 mars à 00h30. Au-delà de leur caractère amical, ces deux rendez-vous constituent une étape clé dans la construction du groupe appelé à disputer le Mondial.

Versée dans le groupe F, la Tunisie affrontera les Pays-Bas, le Japon ainsi que le vainqueur du barrage européen n°2. Dans ce contexte relevé, le staff technique entend ouvrir un nouveau cycle, après les désillusions enregistrées lors de la Coupe arabe 2025 et de la Coupe d'Afrique des nations 2025, qui ont conduit à la fin de l'ère Sami Trabelsi.

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Le match face à Haïti servira de premier révélateur pour évaluer le niveau de préparation des joueurs et affiner les choix en vue de la liste finale. Cette phase intervient dans un contexte particulier, marqué par l'absence de plusieurs cadres expérimentés, notamment Ferjani Sassi, Aïssa Laïdouni, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Yan Valery et Hannibal Mejbri, pour des raisons techniques ou physiques.

Plusieurs profils seront ainsi particulièrement scrutés, à l'image de Rani Khedira, Louay Ben Farhat, Adam Arous, Ryan Loumi, Khalil Ayari et Omar Ben Ali, appelés à saisir leur chance dans un groupe en pleine recomposition.

Sabri Lamouchi a d'ailleurs insisté sur le caractère évolutif de sa liste, qu'il considère encore ouverte. Le technicien n'exclut pas le retour de certains absents lors du stage de Toronto et mise sur l'émergence de jeunes talents capables de s'imposer à moyen terme.

Sur le plan tactique, Aymen Dahmen semble bien parti pour conserver sa place de titulaire dans les cages. En défense, Ali Abdi pourrait occuper le flanc gauche, sous réserve de sa condition physique, avec des alternatives comme Mortadha Ben Ouanes ou Mohamed Amine Ben Hamida. À droite, Moataz Nafati devrait être aligné en l'absence de Yan Valery, tandis que la charnière centrale pourrait être composée d'Alaa Ghram et d'Omar Rekik, avec une possible entrée en jeu d'Adam Arous.

Au milieu de terrain, des ajustements sont attendus, avec un trio probable formé d'Elias Skhiri, Rani Khedira et Anis Ben Slimane ou Ismaël Gharbi, dans des rôles équilibrant récupération et projection offensive.

En attaque, les options ne manquent pas. Le staff pourra compter sur des profils polyvalents capables d'animer les couloirs, tels que Seifeddine Jaziri et Khalil Ayari, mais aussi sur des finisseurs comme Hazem Mastouri et Firas Chaouat.