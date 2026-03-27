Les Forces Armées de la Gambie rassurent les citoyens gambiens vivant dans les villages frontaliers du règne de la paix et de la stabilité malgré les récentes confrontations entre les forces sénégalaises et les rebelles du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC).

Le capitaine Kemo Kanuteh, porte-parole adjoint des Forces Armées de la Gambie, a déclaré lors d'une interview avec le quotidien The Point mardi que les Gambiens peuvent continuer de vaquer à leurs occupations sans crainte, soutenant que les Forces Armées de la Gambie sont en collaboration étroite avec leurs homologues sénégalais tout en maintenant des contingents de troupes sur des sites stratégiques. Cette visible présence, a-t-il déclaré, permet de rassurer les Gambiens vivant dans des communautés vulnérables quant à leur sécurité bien que les tensions sont vives de l'autre côté de la frontière.

Les communautés gambiennes vivant le long de la frontière sont sérieusement préoccupées par les récentes confrontations entre les Forces Armées du Sénégal et des membres du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) survenues dans la région de la Casamance. Des résidents des villages sénégalais frontaliers en fuite seraient entrés dans le territoire gambien. Cela suscite de sérieux doutes sur la sécurité et la quiétude des communautés frontalières.

Interrogé par notre reporter sur l'état de la sécurité le long de la frontière, le capitaine Kanuteh, Responsable adjoint des Relations Publiques des Forces Armées de la Gambie, a bien voulu éclairer l'opinion publique sur le dispositif militaire en place: « Les Forces Armées de la Gambie ont été informées des accrochages qui ont eu lieu en Casamance et maintiennent une présence visible le long du territoire gambien jonchant la frontière, » a-t-il révélé.

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Nonobstant les rumeurs selon lesquelles des résidents des villages sénégalais auraient traversé la frontière pour se réfugier en Gambie, le Responsable adjoint des Relations Publiques des Forces Armées de la Gambie a ajouté : « Les Forces Armées de la Gambie ont pris contact avec les autorités locales et la Croix Rouge afin de vérifier ces rumeurs et fournir aide et assistance si besoin est. »

Des munitions auraient été retrouvées en territoire gambien

Le Responsable adjoint des Relations Publiques des Forces Armées de la Gambie a été interrogé sur les rumeurs faisant état de découvertes en territoire gambien de munitions utilisées au cours des confrontations. Le capitaine Kanuteh a reconnu cette possibilité compte tenu de la configuration géographique de la frontière. Il a révélé l'existence de ces rumeurs, et les Forces Armées de la Gambie mènent des investigations tout en gardant un contact permanent avec leurs homologues des Forces Armées du Sénégal.

Le dispositif de vigilance et de surveillance des Forces Armées de la Gambie

Le capitaine Kanuteh a mis un accent particulier sur le fait que les Forces Armées de la Gambie demeurent vigilantes avec des contingents de troupes déployés le long de la frontière en vue de prêter attention à ces récents incidents. « Nous sommes en état d'alerte maximale et nous menons des investigations en vue de vérifier ces allégations, » a-t-il déclaré.

Kanuteh a confirmé que les Forces Armées de la Gambie maintiennent un contact permanent avec les forces sénégalaises à tous les niveaux. Cette coordination, a-t-il poursuivi, est indispensable afin d'éviter tout débordement en territoire gambien et veiller à ce que la vie quotidienne des populations frontalières ne soit pas perturbée.

Concernant une possible escalade des confrontations, le Responsable adjoint des Relations Publiques des Forces Armées de la Gambie a maintenu que les Forces Armées de la Gambie sont préparées à faire face à toute éventualité. « Les Forces Armées de la Gambie maintiennent un vigoureux dispositif sécuritaire prêt à répondre vaillamment à toute menace contre les populations civiles de la Gambie, » a-t-il déclaré.

Un message adressé aux Gambiens

« Nous assurons le public général que les Forces Armées de la Gambie sont déterminées à accomplir leur mission de preservation de l'intégrité térritoriale du pays et de ses populations en tout temps et en tout lieu, » a affirmé le capitaine Kanuteh.

En guise de conclusion, le capitaine Kanuteh a réaffirmé la vigilance et l'attachement des Forces Armées de la Gambie à la sécurité des communautés gambiennes frontalières suite aux récents troubles en Casamance.