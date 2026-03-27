Cote d'Ivoire: Pdci-Rda/Troubles à l'ordre public - Yapo Yapo Calice relaxé

Le tribunal de première instance d'Abidjan a déclaré, ce vendredi 27 mars 2026, Yapo Yapo Calice, secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), non coupable dans une affaire de troubles à l'ordre public.

Le ministère public avait requis une peine de trois ans de prison avec sursis, assortie d'une amende de 500 000 francs Cfa. Mais, à l'issue des débats, la juridiction a prononcé une relaxe pure et simple, écartant l'ensemble des charges retenues contre l'accusé.

Yapo Yapo Calice était poursuivi pour ses prises de position critiques à la suite de l'invalidation de l'élection d'un député issu du Pdci-Rda. Des déclarations jugées virulentes par l'accusation, mais que l'opposition a dénoncées comme relevant d'un « harcèlement politique ».

À sa sortie d'audience, le responsable politique a adopté un ton apaisé, évitant toute déclaration polémique. « Je remercie Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Je ne dirai pas de mot politique », a-t-il déclaré à l'issue de l'audience.