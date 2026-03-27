Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - Kouakou Anzoua Abissa distingué pour son leadership dans la finance ivoirienne

Le directeur général d'Atlantic Group, Kouakou Anzoua Abissa, s'illustre une nouvelle fois sur la scène économique ivoirienne. Il a été désigné lauréat du Prix de la bonne gouvernance dans la catégorie « Meilleur manager du secteur banques et assurances », une distinction qui vient saluer son leadership et son impact à la tête de ce groupe financier majeur.

Cette récompense lui sera officiellement remise le 28 mars 2026 à Abidjan, à l'occasion de la 10e édition de la cérémonie dédiée aux meilleurs acteurs du développement, de la bonne gouvernance et des bâtisseurs nationaux. L'événement est organisé par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance, en collaboration avec BNG Communication.

Formé à l'École Supérieure de Commerce d'Abidjan (ESCA) de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, Kouakou Anzoua Abissa s'est progressivement imposé comme une figure influente de la finance ouest-africaine. Depuis sa nomination à la tête d'Atlantic Group en 2022, il conduit une stratégie centrée sur la consolidation des activités du groupe, notamment dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de l'industrie.

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Sous sa direction, Atlantic Group a renforcé sa présence sur le continent africain, en développant des initiatives visant à soutenir le financement de l'économie et à accompagner la croissance du secteur privé. Cette dynamique s'inscrit dans une vision orientée vers une croissance durable, avec pour ambition de positionner le groupe comme un acteur de référence dans l'écosystème financier régional.

Au-delà du cadre national, le dirigeant ivoirien bénéficie également d'une reconnaissance internationale. Il figure parmi les personnalités retenues dans le classement Choiseul 100 Africa édition 2025, qui distingue les jeunes leaders appelés à jouer un rôle clé dans la transformation économique du continent. Une consécration qui témoigne de son influence grandissante dans les sphères décisionnelles africaines.

À travers ses actions, Kouakou Anzoua Abissa entend contribuer à la modernisation du secteur bancaire et assurantiel en Côte d'Ivoire, tout en favorisant la diversification de l'économie nationale. Pour les organisateurs du prix, son parcours illustre un modèle de gouvernance fondé sur la rigueur, la transparence et la performance. Des valeurs considérées comme essentielles pour accompagner durablement le développement économique du pays et, plus largement, du continent africain.