Cote d'Ivoire: Décentralisation - Vagondo Diomandé appelle à passer des ambitions aux actions concrètes

Le processus de décentralisation en Côte d'Ivoire est de nouveau au coeur des réflexions nationales. A Yamoussoukro, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé, a pris part, le jeudi 26 mars 2026, à la cérémonie d'ouverture du Symposium international sur les collectivités territoriales, une initiative du Sénat ivoirien qui réunit experts et décideurs autour des enjeux du développement local.

Prévu du 26 au 28 mars 2026, ce rendez-vous de haut niveau enregistre la participation de plusieurs pays invités, notamment la France, la Tunisie et le Maroc. Placée sous le haut patronage du Président de la République, la rencontre rassemble un large éventail d'acteurs : membres des institutions, représentants du Gouvernement, partenaires techniques et financiers, élus locaux ainsi que le Corps préfectoral.

Articulé autour du thème « Accélérer la décentralisation pour un développement local effectif », ce symposium s'inscrit dans la continuité des réflexions engagées depuis 2020. Il vise à consolider les acquis enregistrés ces dernières années et à les traduire en actions concrètes, en phase avec les ambitions nationales à l'horizon 2030.

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Dans son allocution, le Général Vagondo Diomandé a salué la tenue de ce cadre d'échanges qu'il a qualifié d'essentiel pour l'avenir de la gouvernance territoriale. Il a notamment mis en lumière les avancées notables réalisées par la Côte d'Ivoire, en particulier le transfert progressif de compétences aux collectivités territoriales et le renforcement du rôle des élus locaux dans la gestion de proximité.

Cependant, le ministre n'a pas éludé les défis qui subsistent. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des acteurs locaux, d'accroître la mobilisation des ressources financières et d'améliorer la coordination entre les différentes parties prenantes. Autant de leviers indispensables pour rendre la décentralisation pleinement opérationnelle et efficace.

En guise de perspective, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a exhorté les participants à tirer le meilleur parti des travaux du symposium. Il les a invités à formuler des recommandations pragmatiques et à proposer des mécanismes concrets, capables d'accélérer la mise en oeuvre des politiques de décentralisation.

Au-delà des discours, ce symposium se veut ainsi un cadre stratégique pour impulser une nouvelle dynamique au développement local, avec pour finalité l'amélioration durable des conditions de vie des populations sur l'ensemble du territoire ivoirien.