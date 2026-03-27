Cote d'Ivoire: Saison des pluies - Le ministre Amédé Kouakou intensifie la riposte pour éviter le pire à Abidjan

27 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À l'approche de la grande saison des pluies, le gouvernement ivoirien accélère les actions préventives pour limiter les risques d'inondation dans le district d'Abidjan. Le Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Dr Amédé Koffi Kouakou, a effectué,l e jeudi 26 mars 2026, une visite de terrain à Yopougon et dans le bassin versant de la Riviera-Bonoumin afin d'évaluer l'état d'avancement des ouvrages de drainage des eaux pluviales.

Première étape de cette tournée : la commune de Yopougon, où les travaux s'inscrivent dans le cadre du Programme d'Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU). Sur place, le constat est globalement satisfaisant. Les chantiers affichent un taux d'exécution de 90,30 %, traduisant une progression significative dans la mise en place des infrastructures destinées à améliorer l'évacuation des eaux de pluie. Pour les autorités, cette avancée constitue un levier essentiel pour renforcer la sécurité des populations et garantir un cadre de vie plus sain.

Cap ensuite sur la Riviera-Bonoumin, dans la commune de Cocody, où les travaux se poursuivent. Ici, le ministre a insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts, notamment en ce qui concerne le dégagement des caniveaux obstrués par les dépôts de sable. Une opération jugée indispensable pour assurer la fluidité de l'écoulement des eaux pluviales et prévenir les débordements susceptibles d'entraîner des inondations.

Au-delà du suivi technique, cette visite traduit une volonté politique claire : placer la protection des vies humaines au coeur de l'action publique. « De Yopougon à Cocody, toutes les vies se valent », a rappelé le ministre, soulignant que chaque intervention vise à réduire les vulnérabilités face aux aléas climatiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette dynamique, d'importants investissements ont été consentis par l'État pour renforcer les infrastructures d'assainissement et améliorer la résilience urbaine. Ces efforts s'inscrivent dans une stratégie globale visant à anticiper les effets des changements climatiques et à mieux préparer les villes ivoiriennes aux épisodes de fortes pluies.

Le Dr Amédé Koffi Kouakou a par ailleurs lancé un appel à la responsabilité citoyenne. Il a rappelé que les ouvrages de drainage sont exclusivement destinés à l'évacuation des eaux pluviales et ne doivent en aucun cas servir de dépotoirs.

À travers ces actions de terrain, le Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité réaffirme sa détermination à bâtir des villes plus sûres, plus propres et mieux armées face aux défis environnementaux.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.