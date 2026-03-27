Cote d'Ivoire: Saison des pluies - Le ministre Amédé Kouakou intensifie la riposte pour éviter le pire à Abidjan

À l'approche de la grande saison des pluies, le gouvernement ivoirien accélère les actions préventives pour limiter les risques d'inondation dans le district d'Abidjan. Le Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Dr Amédé Koffi Kouakou, a effectué,l e jeudi 26 mars 2026, une visite de terrain à Yopougon et dans le bassin versant de la Riviera-Bonoumin afin d'évaluer l'état d'avancement des ouvrages de drainage des eaux pluviales.

Première étape de cette tournée : la commune de Yopougon, où les travaux s'inscrivent dans le cadre du Programme d'Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU). Sur place, le constat est globalement satisfaisant. Les chantiers affichent un taux d'exécution de 90,30 %, traduisant une progression significative dans la mise en place des infrastructures destinées à améliorer l'évacuation des eaux de pluie. Pour les autorités, cette avancée constitue un levier essentiel pour renforcer la sécurité des populations et garantir un cadre de vie plus sain.

Cap ensuite sur la Riviera-Bonoumin, dans la commune de Cocody, où les travaux se poursuivent. Ici, le ministre a insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts, notamment en ce qui concerne le dégagement des caniveaux obstrués par les dépôts de sable. Une opération jugée indispensable pour assurer la fluidité de l'écoulement des eaux pluviales et prévenir les débordements susceptibles d'entraîner des inondations.

Au-delà du suivi technique, cette visite traduit une volonté politique claire : placer la protection des vies humaines au coeur de l'action publique. « De Yopougon à Cocody, toutes les vies se valent », a rappelé le ministre, soulignant que chaque intervention vise à réduire les vulnérabilités face aux aléas climatiques.

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Dans cette dynamique, d'importants investissements ont été consentis par l'État pour renforcer les infrastructures d'assainissement et améliorer la résilience urbaine. Ces efforts s'inscrivent dans une stratégie globale visant à anticiper les effets des changements climatiques et à mieux préparer les villes ivoiriennes aux épisodes de fortes pluies.

Le Dr Amédé Koffi Kouakou a par ailleurs lancé un appel à la responsabilité citoyenne. Il a rappelé que les ouvrages de drainage sont exclusivement destinés à l'évacuation des eaux pluviales et ne doivent en aucun cas servir de dépotoirs.

À travers ces actions de terrain, le Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité réaffirme sa détermination à bâtir des villes plus sûres, plus propres et mieux armées face aux défis environnementaux.