Congo-Kinshasa: Accords de Washington - Signature d'un pacte contre la désinformation Gouvernement-Université de Kikwit

Le porte-parole du gouvernement a signé, jeudi 26 mars, un pacte contre la désinformation sur les Accords de Washington avec les étudiants de l'Université de Kikwit, dans la province du Kwilu.

Lors d'une conférence, Patrick Muyaya a expliqué aux étudiants le bien-fondé de ces accords ainsi que celui de la démarche de paix avec le Rwanda.

Il a également tenu à les rassurer quant au contenu du partenariat stratégique avec les États-Unis : « Aucune richesse de la RDC n'a été bradée. L'accord définit clairement les principes de sa mise en oeuvre, dans le respect des intérêts nationaux. Aucune concession n'a été faite concernant le territoire national, moins encore sur les ressources naturelles de la RDC ».

Le ministre de la Communication et Médias a aussi apporté des éclairages sur les enjeux sécuritaires et stratégiques liés à ces accords.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abordant la question de la désinformation, Patrick Muyaya a exhorté la jeunesse à jouer un rôle de rempart.

« Avec le pacte que nous avons engagé ici, vous serez les premiers à bloquer la désinformation. Ces accords sont avant tout pour l'avenir de la jeunesse congolaise », a-t-il fait savoir.

Dans une présentation structurée, le porte-parole du gouvernement a détaillé les différents fronts de ce qu'il qualifie d'agression rwandaise : militaire, diplomatique, judiciaire, médiatique, économique et scientifique.

Sur le plan militaire, il a salué la résilience des FARDC, qui, selon lui, ont contenu l'ennemi malgré les nombreuses campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux.

Concernant le volet diplomatique, Patrick Muyaya a souligné l'impact de la signature des Accords de Washington, évoquant un changement de narratif international et les sanctions américaines contre l'armée rwandaise, qu'il considère comme « le début de la fin » des activités hostiles.

Il a insisté sur l'importance de l'appropriation nationale de ces accords : « Je vous appelle à lire, comprendre et partager les Accords de Washington. Nous devons conclure un pacte pour la défense de la patrie et de nos engagements. Aujourd'hui, notre priorité reste la restauration de l'intégrité territoriale ».

Salvant la mobilisation estudiantine, Patrick Muyaya exprimé sa satisfaction.

« J'ai été impressionné par le niveau de mobilisation, mais aussi par l'assiduité et la pertinence des questions. C'est la première fois que je discute spécifiquement des Accords de Washington avec les étudiants, qui en sont pourtant les premiers bénéficiaires », a ajouté ce membre du Gouvernement.

Le ministre a rappelé les lignes rouges défendues par la RDC.

« Aucune concession sur un seul millimètre carré de notre territoire, aucune concession sur nos ressources. Tout est écrit. S'il y avait quelque chose à cacher, nous ne viendrions pas débattre avec les étudiants avec autant de transparence », a noté Patrick Muyaya.

Pour sa part, le recteur de l'Université de Kikwit, Alphonse Kapumba, a mis en garde contre les effets nocifs de la désinformation.

« Faites attention aux messages véhiculés sur les réseaux sociaux, souvent alimentés de l'extérieur. Ils détournent notre peuple de la réalité et peuvent nous rendre esclaves de manipulations étrangères », a souligné ce scientifique.

Enfin, le président des étudiants de l'Université de Kikwit a informé de la création prochaine d'une Faculté de Communication à partir de l'année académique 2026-2027, sollicitant l'appui du gouvernement pour l'équipement.