Congo-Kinshasa: John Banza satisfait de l'évolution des travaux de modernisation de l'Hôpital Général de Référence de Kikwit

Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, a exprimé sa satisfaction de l'évolution des travaux de modernisation de l'Hôpital général de référence de Kikwit, dans la province du Kwilu.

Il a livré ses impressions lors d'une visite effectuée sur ce site, jeudi 26 mars en compagnie du Directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT).

Selon la Direction de communication de cet établissement public, les travaux permettront d'augmenter la capacité d'accueil de l'Hôpital général de référence de Kikwit 1, qui passera de 150 à 650 lits.

Les mêmes sources indiquent que, sur les 11 bâtiments existants en réhabilitation grâce au financement du programme sino-congolais, 17 nouveaux bâtiments ont été ajoutés, dont 13 déjà en cours d'exécution.

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Cette extension permettra également d'ouvrir 25 nouveaux services médicaux.

Le projet prévoit en outre une fourniture autonome en eau et en électricité.

La morgue, dont la capacité était de 9 corps, sera désormais en mesure d'en accueillir 90, avec en plus 4 incinérateurs.

« Les différents bâtiments seront reliés entre eux par une voirie locale interne revêtue ; et l'ensemble du projet sera ceinturé par un mur de clôture.

2 100 mètres de voie d'accès à l'hôpital seront construits : il s'agit des avenues Sankuru, Lukengo, et de la voie longeant le cimetière de la cathédrale », souligné la Direction de communication de l'ACGT.

La firme SINOHYDRO 6 s'emploie à boucler ces travaux d'ici juin 2027, soit 24 mois après leur lancement.

A travers un présentoir composé de six panneaux et avec l'assistance de la Direction provinciale du Grand-Bandundu, le DG de l'ACGT, Nico Nzau Nzau a présenté succinctement les cinq projets en cours dans le Kwilu : la modernisation des routes Idiofa, Batshamba-Kakobola, Petit Kasaï-Bulungu, la construction du stade d'Idiofa, et les travaux de l'Hôpital général de référence de Kikwit 1.

A Bandundu-ville, chef-lieu de la province, l'ACGT avait également réalisé des études pour la réhabilitation de l'aérodrome, dont les travaux seront exécutés par la firme SAFRIMEX, afin de permettre l'accueil des aéronefs transportant les délégations attendues pour la Conférence des gouverneurs.

Le Directeur général adjoint de l'ACGT, Jean Claude Mido Mbuete, avait inspecté ces travaux pour s'assurer que la piste est pleinement fonctionnelle en attendant les grands travaux de modernisation.