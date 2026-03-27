Congo-Kinshasa: Au moins 500 enfants scolarisés gratuitement grâce à l'UNICEF et CARITAS au Tanganyika

L'UNICEF s'investit dans l'éducation des enfants affectés par les conflits communautaires opposant Twa et Bantous dans la province du Tanganyika.

Cette agence du système des Nations unies assure la scolarisation gratuite de 500 enfants, dont 200 sortis des milices, dans les territoires de Kalemie et Nyunzu.

Ce projet de deux ans, financé par le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix, est mis en oeuvre par l'UNICEF avec l'appui de CARITAS Congo.

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Grâce à cette initiative, les enfants touchés par les conflits armés et communautaires suivent normalement les cours, conformément au calendrier scolaire fixé par le Gouvernement central.

A l'Institut Maïla, situé à 12 km du centre de Kalemie, 123 enfants, dont 49 filles, sont inscrits à la section technique en agronomie grâce à ce programme.

Le préfet de cet établissement public confirme recevoir des frais de fonctionnement ainsi que divers appuis des partenaires, notamment l'UNICEF.

« La CARITAS et l'UNICEF nous viennent en aide dans la prise en charge des enfants sortis des groupes armés, dans le paiement des frais de fonctionnement et des primes des enseignants. Nous aimerions que ces partenaires nous aident à disposer de nos propres locaux, car les bâtiments que nous avions ont été détruits lors de la crise communautaire », a déclaré Jean Kisimba.

De son côté, l'officier en charge de la protection à CARITAS/Kalemie explique que son organisation soutient l'Institut Maïla en fournitures scolaires et en activités génératrices de revenus (AGR) destinées aux élèves et à l'établissement.

« En tant que CARITAS, nous sommes acteurs de la protection de l'enfant et nous participons au développement de la communauté. Nous apportons un appui psychosocial à l'école : nous avons un psychologue qui s'occupe des enfants lorsque ça ne va pas. Les activités génératrices de revenus sont gérées par le comité des parents, le préfet et deux élèves », a souligné Papy Longe.

Lancé en juin 2025, ce projet de scolarisation gratuite, évalué à 500 000 USD, prendra fin le 31 décembre 2026.