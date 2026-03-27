Nigeria: Produits pétroliers raffinés au pays

27 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo figure désormais parmi les premiers pays africains à s'approvisionner en produits pétroliers raffinés auprès de la Dangote Oil Refinery, selon Togo Matin paru vendredi.

Implantée à Lagos, au Nigeria, la raffinerie Dangote est la plus grande d'Afrique et l'une des plus importantes au monde. Construite par le milliardaire nigérian Aliko Dangote, l'homme le plus riche du continent, elle représente un investissement colossal de plus de 20 milliards de dollars.

Avec une capacité de traitement de 650 000 barils de pétrole brut par jour, elle est conçue pour transformer radicalement le paysage énergétique africain. Son ambition est double : mettre fin à la dépendance du continent aux importations de produits raffinés venus d'Europe et réduire significativement les coûts des carburants pour les consommateurs africains.

La raffinerie produit une large gamme de produits pétroliers : essence, diesel, kérosène, jet fuel et GPL, répondant ainsi à l'essentiel des besoins énergétiques de la région.

En choisissant de s'approvisionner auprès de Dangote, le Togo fait le pari d'une coopération sud-sud rentable.

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