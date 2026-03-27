Togo: Soins gratuits pour tous à Kara

27 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Une campagne médicale gratuite est organisée dans la région de la Kara par par la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara en collaboration avec les autorités sanitaires régionales.

Déployée dans plusieurs formations sanitaires et toutes les préfectures de la région, cette opération offre aux populations des séances de dépistage, de consultation et de prise en charge couvrant un large spectre de pathologies : maladies cardiovasculaires, diabète, hépatites, cancers, obésité, troubles oculaires, prostate et VIH/Sida.

Les femmes enceintes ont également bénéficié de consultations prénatales et de séances d'échographie.

Ces campagnes foraines régulières à travers le pays permettent d'aller au devant des patients, notamment ceux qui vivent dans les zones reculées.

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