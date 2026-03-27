Togo: Les coopératives agricoles s'équipent pour l'avenir

Les coopératives agricoles des régions des Savanes, de la Kara et du Centre vont bénéficier d'une dotation en équipements agricoles, dans le cadre d'une initiative financée par la Banque mondiale.

Ces équipements comprennent des cuves de trempage de grande capacité (800 kg à 1 tonne), des étuveuses de 120 kg, des tamis inox et des fourneaux écologiques.

Des outils qui permettront d'améliorer les conditions de travail, de réduire les temps de production et de limiter les pertes de céréales lors des récoltes.

Cette initiative vise à renforcer la résilience des communautés rurales face aux effets du changement climatique et à consolider la sécurité alimentaire.