Afrique: Les Éperviers testent leur nouveau coach au Maroc

27 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Les Éperviers entament (peut-être) une nouvelle ère. L'équipe nationale affronte ce vendredi la Guinée à Rabat, avant de croiser le fer avec le Niger le 31 mars à Casablanca.

Deux matchs amicaux qui marquent les grands débuts du nouveau sélectionneur Patrice Neveu à la tête de la sélection togolaise, indique Le Libéral.

Ces rencontres seront scrutées de près par les supporters et observateurs, impatients de découvrir le style de jeu et les choix tactiques du nouveau coach. Une première occasion pour Neveu d'évaluer son groupe et de poser les bases de son projet de jeu.

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