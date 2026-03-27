Sénégal: Célébration de la francophonie et du conte - Les jeunes lauréats primés

La Place du Souvenir Africain a vibré, ce jeudi 26 mars 2026, au rythme de la langue française et de la tradition orale, à l'occasion de la célébration conjointe de la Journée internationale de la Francophonie et de la Journée mondiale du conte. Cette rencontre, marquée par une cérémonie de remise de prix du concours « Plume et Voix des lycéens et collégiens », a réuni autorités, élèves, encadreurs et acteurs culturels.

Initialement prévue le 20 mars, la célébration a été reportée au 26 mars en raison de la Korité, conférant à l'événement une dimension symbolique de partage et de renouveau.

Dans son mot de bienvenue, la directrice générale de la Place du Souvenir africain, Madame Diouf Ngakane Gning, a rappelé l'importance de ces deux journées qui mettent en exergue « la richesse de la langue française comme espace de dialogue entre les peuples » et « la puissance du conte comme vecteur de transmission des savoirs et des identités ». Elle a salué l'initiative du concours « Plume et Voix », qui vise à placer les élèves dans une dynamique d'écriture et de déclamation autour des grandes figures africaines et de la diaspora.

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La responsable a également magnifié la participation active des établissements scolaires, soulignant que cette deuxième édition a mobilisé plusieurs lycées et collèges de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Parmi les lycées en lice figuraient notamment Birago Diop, Lamine Guèye, Mariama Bâ, Thiaroye, Pikine ou encore Seydina Limamoulaye. Du côté des collèges, des établissements comme Mariama Bâ, Saldia, Birago Diop ou encore CEM Lamine Guèye ont pris part à la compétition.

Prenant la parole à son tour, le Secrétaire D'Etat à la Culture, aux Industries Créatives et au patrimoine Historique, le professeur Bakary Sarr, a insisté sur la portée éducative et culturelle de la Francophonie et du conte. Revenant sur le thème de cette année, « Génération Paix : contributions de la jeunesse pour un monde plus apaisé », il a souligné que la langue française constitue un outil de dialogue, de savoir et de rapprochement entre les cultures.

Le ministre a également mis en avant le rôle fondamental du conte dans les sociétés africaines, le qualifiant « d'école de la vie » qui transmet valeurs, sagesse et repères aux jeunes générations. Il a salué le concours « Plume et Voix » comme une initiative pertinente permettant à la jeunesse de se réapproprier son histoire et de valoriser les grandes figures du continent.

Point d'orgue de la cérémonie, la remise des prix a consacré les meilleurs talents parmi les candidats issus de sept établissements ayant effectivement participé. À l'issue des délibérations du jury, composé notamment de professeurs et d'acteurs culturels, trois lauréats se sont distingués :

1er prix : Fatou Fall, du CEM David Diop Mendès, 2e prix : Mouhamed Bachir Diagne, du CEM El Hadji Ibrahima Diop et le 3e prix : Ramatoulaye Wane, du CEM Lamine Guèye

Le jury a salué la qualité des prestations, tant à l'écrit qu'à l'oral, mettant en avant la créativité, l'engagement et la profondeur des textes proposés par les élèves.

Au-delà de la compétition, les autorités ont tenu à féliciter l'ensemble des participants ainsi que les enseignants encadreurs, dont l'accompagnement a été déterminant dans la réussite de cette initiative.

À travers cette cérémonie, la Place du Souvenir africain confirme son rôle de creuset de promotion culturelle et éducative, tout en offrant à la jeunesse un espace d'expression, de transmission et de valorisation de son héritage.