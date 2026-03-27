Sénégal: Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 » - Etat d'avancement de la préparation - Le CIO donne son satisfécit au COJOJ

Les JOJ « Dakar 2026 » ont franchi une nouvelle étape avec la huitième réunion de la commission de coordination du CIO qui s'est tenue à Dakar les 25 et 26 mars. À un peu plus de 7 mois de l'événement, cette rencontre marquant l'entrée officielle dans la phase finale de livraison, a permis à l'instance olympique et le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse ( COJOJ) de relever le niveau satisfaisant des infrastructures qui accueilleront les compétitions et les différentes activités liées aux Jeux.

Les Jeux olympiques de la Jeunesses « Dakar 2026 » sont entrés dans leur phase de livraison après la huitième réunion de la commission de coordinations du Comité international olympique (CIO) qui a regroupé les 25 et 26 mars à Dakar, le comité d'organisations des JOJ ( COJOJ). A sept mois de cet évènement, la commission du CIO a donné un satisfécit sur l'état le rythme de progression des préparatifs et des chantiers et des infrastructures qui accueilleront les compétitions.

Christophe Dubi, Directeur exécutif des Jeux Olympiques au CIO

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« On retourne avec plein de certitudes sur la qualité du travail effectué » « Il ne manque rien. Quand on a fait tout ce chemin ensemble depuis les années maintenant et qu'on se retrouve à 219 jours avec les yeux qui brillent, je peux dire que l'on retourne avec plein de certitudes sur la qualité du travail qui a été effectué, mais surtout sur l'enthousiasme que l'on sent aujourd'hui et sur ce que l'on peut d'ores et déjà projeter. C'est-à-dire une énorme fête populaire pour les jeunes.

C'est le sentiment après les visites de terrain, beaucoup de satisfaction, et un peu de fierté aussi », se réjouit-il lors de la conférence de presse organisée hier, jeudi 26 mars, en présence de Humphrey Kayange, Président de la Commission de coordination du CIO et de Ibrahima Wade, coordinateur général du Comité d'organisation des Jeux et des membres du COJOJ.

Mamadou Diagna Ndiaye

« AYO qui est aujourd'hui le plus grand communicant des JOJ »

Le président du COJOJ Mamadou Diagna Ndiaye a, pour sa part, tenu à rassurer et estime que le taux de réalisation des travaux sont exécutés et frise les 97, 96%. Le président du COJOJ a également affiché sa satisfaction su sur le rythme de progression sur la communication autour de l'événement, il y a une progression dans la communication. Aujourd'hui, vous avez tous suivi, il y a un peu plus d'une semaine au moins, une cérémonie de signature de convention entre le Président du Cojoj et le maire de Dakar.

Vous avez aujourd'hui vu notre présence sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois en arrière, on nous disait où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes. C'est l'organisation la plus présente sur les réseaux sociaux et toutes nos activités sont portées par AYO qui est aujourd'hui le plus grand communicant des JOJ », indique -t-il. Le COJOJ s'appuie sur l'engouement et la ferveur. Outre les aspects organisationnels, le COJOJ a donné des gages sur la compétitivité des athlètes sénégalais. Ce au regard du nombre de 20 000 personnes inscrites sur les plateformes et des programmes de formations.

« Nous avons eu avec les centres de formation en Chine, on y a envoyé énormément d'athlètes. Nous avons envoyé des athlètes aussi à l'INSEP à Paris. Et l'athlète, c'est nous-mêmes, comité olympique international, qui nous en étions occupés de bout en bout. il y a quand même, au titre de la coopération avec la République populaire de Chine. C'est le comité national olympique qui a quand même envoyé 83 athlètes issus de 12 fédérations, dont le plus grand nombre d'ailleurs, quand ils sont revenus, quand ils sont allés aux JOJ africains, vous avez vu les performances sportives.

Et il y a encore deux mois, à partir d'août-septembre, ils vont repartir. Dans les prochains jours, la République populaire de Chine offre à 11 fédérations sur les 12 du matériel pour permettre à ces jeunes qui sont là de continuer leurs entraînements», informe le président Diagna Ndiaye avant de rappeler que le rôle et sa responsabilité du COJOJ se limite à réunir les meilleures conditions pour tous les 2700 athlètes du monde.

« Il s'agit de faire en sorte que les personnes qui arriveront dans ce pays soient dans les meilleures conditions de sécurité, dans les meilleures conditions d'hébergement, dans les meilleures conditions de compétition pour aller au stade, et surtout, et l'opportunité de découvrir ce que le Sénégal s'est offert au plan culturel, au plan culinaire, au plan touristique et d'avoir envie de revenir dans ce pays », souligne-t-il.

Il faut rappeler qu'en plus des 2 700 athlètes âgés entre 14 et 16 ans et issus de 207 pays seront engagés dans les 25 sports et 10 sports d'engagement des JOJ « Dakar 2026 » qui dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026. Ce sera sur les 8 sites de compétition et de festivité. Pour ces infrastructures dédiées, un Media Tour international est programmé ce vendredi avec une visite de terrain de plusieurs infrastructures sportives majeures : le Centre équestre de Diamniadio, le stade Me Abdoulaye-Wade et le Palais des Sports de Diamniadio Dakar Arena.

La piscine olympique du Tour de l'oeuf et le complexe sportif Iba Mar Diop figurent également parmi les sites inscrits au programme de cette tournée.