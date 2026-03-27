Sénégal: Surpopulation carcérale - Le gouvernement annonce des réformes

En visite officielle à la maison d'arrêt de Mbour hier, jeudi, Madame Yassine Fall, le ministre de la Justice a dressé un constat sans détour des difficultés structurelles qui affectent le système pénitentiaire sénégalais, tout en annonçant une série de mesures destinées à améliorer les conditions de détention.

Accompagné de plusieurs autorités administratives et judiciaires, dont le gouverneur de la région de Thiès, le président de la cour d'Appel de Thiès, le procureur général de Thiès ainsi que des responsables de l'administration pénitentiaire, le ministre s'est rendu sur le terrain pour évaluer directement la situation.

À l'issue de cette visite, il a souligné avoir échangé avec les détenus et les agents pénitentiaires afin de mieux cerner les réalités vécues au quotidien. « Ces visites de terrain constituent une exigence inhérente à ma fonction », a-t-il déclaré.

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Le principal constat reste celui d'un engorgement structurel des établissements pénitentiaires. Selon le ministre, cette situation résulte de « décennies de sous-investissements », marquées notamment par l'absence de construction de nouvelles prisons depuis l'indépendance. Il a également évoqué un projet d'infrastructures lancé sous l'ancien régime, ayant mobilisé 75 milliards de francs CFA sans résultats concrets.

Dans un contexte marqué par des incidents récents dans certaines prisons, le ministre a insisté sur la gravité de la situation : « La question des conditions de détention n'est pas abstraite. Ce sont des vies humaines, et l'État doit répondre de chacune d'elles. »

Face à ces défis, plusieurs mesures ont été annoncées : la construction de nouvelles infrastructures pénitentiaires, dont une maison d'arrêt moderne à Mbour, en lien avec la création d'un tribunal de grande instance ; le développement d'alternatives à l'incarcération, telles que le travail d'intérêt général et les aménagements de peine ; la digitalisation du système judiciaire, avec le lancement de la plateforme e-j3ustice permettant notamment de faire des demandes de permis de communiquer en ligne, facilitant ainsi les contacts entre détenus et familles.

Le ministre a également rendu hommage aux agents pénitentiaires, saluant leur engagement dans des conditions souvent difficiles et leur rôle essentiel dans le fonctionnement du système carcéral.

Il a enfin remercié l'ensemble des autorités présentes pour leur mobilisation et leur contribution à la mise en oeuvre des réformes engagées.

La Maison d'arrêt et de correction de Mbour bat le record d'abriter 915 détenus. Elle ne cesse de voir ses pensionnaires augmenter. Selon une présentation faisant l'état des lieux, la vétusté des locaux a été évoquée. Au niveau des doléances figurent une chambre froide, une ambulance et un groupe électrogène.