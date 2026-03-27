Sénégal: Crise économique - Les libéraux appellent à un sursaut national

La Fédération nationale des cadres libéraux et la Fédération nationale des enseignants libéraux expriment leurs vives préoccupations face à la situation économique et sociale du Sénégal. Réunies hier, jeudi 26 mars à la permanence El Hadj Omar Lamine Badji, elles ont, à travers une déclaration lue par Ousmane Goudiaby, dressé un tableau jugé préoccupant de la conjoncture nationale.

Les deux structures évoquent une « inquiétude légitime », marquée par une dette publique en hausse et un manque de transparence dans sa gestion. Elles font notamment référence à une levée de 650 millions d'euros révélée par le Financial Times, et plaident pour la publication régulière du bulletin statistique de la dette. Pour elles, cette exigence est essentielle afin de restaurer la confiance et garantir une meilleure lisibilité des finances publiques.

Sur le plan social, les fédérations décrivent un climat d'incertitude généralisée : jeunesse en perte de repères, agriculteurs en difficulté, travailleurs inquiets et étudiants fragilisés. Elles dénoncent un manque de réponses concrètes et surtout l'absence d'une vision claire dans la conduite des politiques publiques. « Pas de discours, pas de confusion, pas d'improvisation », martèlent-elles, appelant à une gouvernance fondée sur la compétence, la rigueur et l'expérience.

La déclaration aborde également les enjeux internationaux. Dans un contexte de tensions mondiales, notamment au Moyen-Orient, elles alertent sur les répercussions économiques pour le Sénégal, telles que la hausse des prix du pétrole et la pression sur le pouvoir d'achat. Elles exhortent ainsi les autorités à anticiper ces chocs et à mettre en place une stratégie nationale adaptée, loin des considérations politiciennes.

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En outre, les cadres et enseignants libéraux estiment que la crise actuelle, profonde et durable, nécessitera plusieurs années pour être résorbée. Ils appellent à un sursaut collectif, fondé sur la responsabilité, la transparence et une vision claire, condition indispensable pour remettre le Sénégal sur la voie d'un développement maîtrisé.

Ce plaidoyer intervient dans un moment de mémoire : la commémoration du 19 mars 2000, date de la première alternance démocratique ayant porté Abdoulaye Wade au pouvoir. Les responsables politiques du PDS saluent les réformes et transformations engagées durant cette période, tout en posant une question centrale : qu'a-t-on fait de cet héritage ?