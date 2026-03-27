Sénégal: Dialogue social dans l'éducation - Le G7 examine et amende le projet de protocole d'accord du gouvernement

Réunis à Dakar, les syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation ont examiné le projet de protocole d'accord proposé par le ministère de la Fonction publique. Tout en saluant la mobilisation de la base, le G7 dit avoir apporté des amendements, informe un communiqué.

Le projet de protocole d'accord proposé par le gouvernement aux syndicats de l'éducation suscite débats et réserves. Réuni mercredi 25 mars 2026 au siège du Syndicat des Inspectrices et Inspecteurs de l'Éducation nationale du Sénégal (SIENS), le cadre unitaire des syndicats les plus représentatifs, connu sous l'appellation G7, a procédé à une analyse du document présenté par les autorités lors de la rencontre tenue deux jours plus tôt au ministère de la Fonction publique.

Au cours de cette plénière, les responsables syndicaux ont examiné en détail le projet transmis par la partie gouvernementale et ont décidé d'y apporter plusieurs amendements. Selon le G7, ces modifications portent notamment sur « l'intégration des points majeurs du passif social », « l'inscription de délais précis sur tous les engagements de l'État », ainsi que la « reformulation de certaines parties qui prêtent à confusion ».

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Le cadre syndical annonce que le document amendé sera retourné dans les meilleurs délais aux autorités afin de poursuivre les discussions. Dans la foulée, il invite le gouvernement à « profiter des vacances du second semestre pour convoquer une réunion de monitoring sous la présidence du Premier ministre, afin de proposer des solutions définitives aux syndicats ».

Avant cette étape, les syndicats ont également dressé le bilan de leur sixième plan d'actions. Le G7 s'est félicité de la mobilisation enregistrée lors des dernières activités syndicales, notamment la conférence de presse du 13 mars et le rassemblement des enseignants des différentes inspections d'académie et de l'IEF de Dakar Plateau. Après exploitation des procès-verbaux issus des assemblées générales dans les établissements, les syndicats affirment que la base reste déterminée à poursuivre la lutte si le gouvernement persiste, selon leurs termes, dans « l'immobilisme » et la « stratégie du pourrissement ».

Dans ce contexte tendu, le G7 rappelle également qu'il poursuit les démarches engagées pour déposer une plainte contre l'État du Sénégal auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT). Cette action fait suite aux ponctions opérées sur les salaires des enseignants à la fin du mois de février, que les syndicats qualifient d'illégales.

Tout en réaffirmant leur disponibilité au dialogue, les organisations du G7 disent avoir multiplié les initiatives pour favoriser une issue à la crise, notamment en proposant une plateforme minimale et en répondant à toutes les rencontres convoquées par les autorités. Le G7 invite l'ensemble des organisations syndicales ainsi que les centrales syndicales à fédérer leurs forces et à manifester leur solidarité à l'endroit des secteurs en lutte pour exiger l'apurement du passif social.