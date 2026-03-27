Sénégal: Petite Côte - Laboratoire vivant de l'agroécologie vivant sénégalaise

La transition agro-écologique au Sénégal connait une nouvelle avancée à mesure que les acteurs locaux se structurent et bénéficient d'un accompagnement technique soutenu par plusieurs institutions engagées. L'Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) joue à cet égard un rôle de premier plan, aux côtés de la Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal (DyTAES) et du projet ART (Agroecology for Resilient Territories).

Chercheur à l'IPAR et membre du comité technique de la DyTAES, Sidi Tunkara rappelle que cette collaboration, amorcée en février 2024, pourtant un objectif essentiel qui consiste à fédérer les acteurs autour d'une vision commune. « L'objectif est d'accompagner les initiatives locales dans la structuration d'un réseau solide pour promouvoir l'agroécologie », nCette initiative se distingue par son approche transversale, qui embrasse des secteurs aussi essentiels que l'agriculture, la pêche, l'élevage et la gestion des ressources naturelles, en accordant une attention particulière à la préservation du littoral. Une telle démarche favorise une identification concertée des défis liés à la transition agroécologique dans le département de Mbour.

Grâce à des activités de recherche-action participative, les acteurs locaux ont pu analyser en profondeur, les enjeux et proposer des réponses adaptées aux réalités territoriales. L'ambition qui se dessine est de faire de cette zone, un espace de référence en matière de transition agro-écologique au Sénégal. Le bilan des actions menées depuis le lancement de la collaboration est jugé « honorable ».

Au titre des réalisations, le bilan des actions conduites depuis le lancement de cette collaboration est jugé honorable, dans la mesure où plusieurs avancées structurantes ont été enregistrées, notamment la réalisation d'une cartographie des acteurs impliqués, l'instauration d'un processus participatif d'analyse des enjeux, la définition de thématiques prioritaires orientant les actions de plaidoyer, la formalisation d'un réseau d'acteurs locaux et la conception d'une première ébauche de feuille de route destinée à orienter les initiatives.

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Cette feuille de route répond à la volonté d'éviter toute improvisation dans la conduite des actions et d'instaurer un pilotage stratégique reposant sur des objectifs et d'instaurer un pilotage reposant sur des objectifs clairement défini et des interventions cohérentes. Au-delà de son ancrage local, cette dynamique s'inscrit dans une perspective nationale portée par la Dynamique pour une Transition Agro-écologique au Sénégal, dont l'ambition est de renforcer la transition à l'échelle du pays. Des dispositifs d'appui technique et institutionnel accompagnent les acteurs de terrain afin de consolider les acquis et d'élargir la portée des actions engagées.

Malgré ces progrès, des difficultés subsistent en particulier sur le plan du financement. Si l'appui technique est globalement satisfaisant, les ressources financières restent parfois insuffisantes pour soutenir pleinement les initiatives locales.

L'engagement et la détermination des acteurs apparaissent néanmoins comme un levier décisif pour poursuivre la dynamique en cours. Sidi Tounkara souligne à cet égard que cette mobilisation doit impérativement être accompagnée d'un renforcement des moyens afin d'atteindre les objectifs fixés. À terme, l'expérience conduite dans la zone de Mbour et de la Petite Côte pourrait servir de référence pour d'autres territoires du Sénégal. En privilégiant la coopération, la structuration et l'innovation, cette initiative jette les bases d'une transition agro-écologique durable, inclusive et en adéquation avec les réalités locales