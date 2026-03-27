Sénégal: Saint-Louis - Suite à la résolution du conseil académique de l'UGB - Les responsables de la CESL disent prendre acte et maintiennent leur mot d'ordre en cour

27 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Yves Tendeng

Les responsables de la Coordination des étudiants de Saint-Louis déclarent avoir pris acte du communiqué relatif à la résolution du Conseil Académique de l'Université Gaston Berger et tiennent à rassurer leur base qu'ils les défendront jusqu'au bout. Ils maintiennent leur mot d'ordre de grève mais s'ouvrent au dialogue. Face à la presse ce matin, ces représentants d'étudiants de rassurer leur base qu'ils n'accepteront jamais que l'avenir des étudiants soit sacrifié.

« Il est important de rappeler que la Coordination des étudiants de Saint-Louis est la structure suprême de représentation au niveau de l'Université Gaston Berger. On est dans une crise qui est en train de s'éterniser. Aujourd'hui, toutes les universités sénégalaises sont entrées en crise. Mais vous n'êtes pas sans savoir que seule la Coordination des étudiants de Saint-Louis reste dans ce combat et maintient son mot d'ordre ferme de grève », a dit Amodou Bâ, président de Séance de la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL). Il fustige le mutisme et l'inertie des autorités face à leurs doléances.

« Aujourd'hui, il est important de rappeler que cette crise est justifiée parce que les revendications sont légitimes et ce combat, c'est un combat de toute une génération », a-t-il souligné. Il dénonce la posture des autorités qui, selon lui, veulent mettre en place des réformes drastiques qui vont à contre-courant de la dignité humaine. « Aujourd'hui, la Coordination des étudiants de Saint-Louis reste ferme par rapport à sa position et elle maintient son mot d'ordre de grève qui est en cours.

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On a récemment vu le communiqué du Conseil Académique de l'UGB. Aujourd'hui, la CESL est une coordination très réfléchie, très responsable. Elle a compris qu'il y a toujours des enseignants qui sont épris de l'Enseignement supérieur, qui défendent l'intérêt de l'Enseignement supérieur. C'est pour cela, en toute responsabilité, la Coordination des étudiants de Saint-Louis demande aux autorités de sortir de ce mutisme et de donner des réponses par rapport aux propositions formulées par ses membres. Ces derniers disent être ouverts également au dialogue pour une issue heureuse de cette crise universitaire qui perdure.

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