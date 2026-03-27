Sénégal/Congo-Brazzaville: Barrages Mondial 2026 - La RDC va affronter la Jamaïque en finale

27 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La République démocratique du Congo (RDC) va affronter la Jamaïque, mardi à Guadalajara, au Mexique, en finale des barrages intercontinentaux du Mondial 2026.

La Jamaïque a validé son ticket, ce vendredi, en battant, 1-0, la Nouvelle-Calédonie.

Le vainqueur du mini-tournoi de Guadalajara complètera le groupe K du Mondial avec la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan.

La RDC s'est imposée, mercredi, 2-0 face aux Bermudes en match amical.

Les Congolais n'ont plus disputé le Mondial depuis 1974.

En cas de qualification, la RDC sera le 10ème et dernier représentant du continent africain après l'Afrique du Sud, l'Algérie le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.

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