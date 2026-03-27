Angola: Le prix du Brent s'établit à 97,73 dollars américains le baril

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert la séance de jeudi à 97,73 dollars américains, soit une hausse de 1,37 dollar par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Mercredi, le prix de l'« or noir » a fluctué entre 93,43 et 98,42 dollars américains, selon le site spécialisé « investor.com ». La volatilité des prix persiste en raison du conflit au Moyen-Orient, qui perturbe les flux énergétiques en provenance du Golfe, une région cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP. Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.