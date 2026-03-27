Soudan: Célébration du 70e anniversaire des relations soudano-russes à Moscou

27 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 L'ambassade du Soudan à Moscou, en coopération avec l'Université russe des sciences humaines, a organisé un événement culturel marquant le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Soudan et la Russie.

Dans son allocution, l'ambassadeur du Soudan, Mohammed Al-Ghazali Siraj, a souligné la solidité des relations bilatérales depuis l'indépendance du Soudan, saluant le soutien russe, notamment dans les forums internationaux.

Les responsables russes ont également mis en avant des relations solides fondées sur le respect mutuel et l'intérêt commun, exprimant leur volonté de les renforcer.

L'événement a été marqué par des conférences, des performances artistiques, un défilé de costumes traditionnels et une exposition illustrant l'histoire et la richesse culturelle du Soudan.

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