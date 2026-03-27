Soudan: Le pays et l'Égypte signent un protocole conjoint pour lutter contre le moustique Gambiae

27 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Les ministères de la Santé du Soudan et de l'Égypte ont signé un protocole de coopération visant à lutter contre le moustique Anopheles gambiae, dans le cadre du renforcement des efforts régionaux pour protéger la santé publique et limiter la propagation des maladies vectorielles.

Ce protocole s'inscrit dans le prolongement de l'accord sanitaire conclu entre les deux pays en 1970, et prévoit l'échange d'expertises, la coordination des campagnes de terrain et le renforcement de la sensibilisation communautaire.

Les deux parties ont souligné que cette initiative constitue une étape stratégique pour consolider la sécurité sanitaire régionale, reflétant la solidité des relations fraternelles entre les deux pays et l'importance d'une coordination conjointe face aux défis sanitaires.

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