Angola: Les accidents de la route font 60 morts en trois mois dans la province de Huambo

Huambo — Soixante personnes ont perdu la vie et 290 autres ont été blessées, grièvement ou légèrement, à la suite de 218 accidents de la route survenus de janvier à ce jour dans la province de Huambo, a appris ce jeudi l'ANGOP.

Au cours des trois derniers mois de 2025, 59 décès et 300 blessés, graves et légers, avaient été enregistrés, résultant de 142 sinistres routiers. L'information a été rendue publique par le deuxième commandant de l'Unité de circulation et de sécurité routière dans la province de Huambo, le surintendant Abílio Cacomba, à l'issue de la IIe réunion du Conseil de la circulation et de l'aménagement du territoire, présidée par le gouverneur provincial, Pereira Alfredo.

Il a indiqué que les municipalités du Huambo, avec 113 accidents, et de Bailundo, avec 21, sont celles ayant enregistré le plus grand nombre de sinistres routiers. Selon lui, il s'agit notamment d'accidents impliquant des piétons, de collisions entre véhicules et motocyclettes, ainsi que de chocs impliquant des conducteurs de moto-taxis ou des obstacles fixes. Il a précisé que les autorités poursuivent leurs efforts visant à améliorer le réseau routier, l'éclairage public et la signalisation des axes à forte circulation, en particulier dans les zones urbaines à forte densité de population.

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Il a en outre indiqué que le Conseil a recommandé l'intensification des mesures préventives et de l'éducation routière, avec l'implication des associations de taxis, des usagers de la route, des piétons, des enseignants et des élèves, notamment de l'enseignement général, afin de réduire le taux de mortalité sur les routes nationales.