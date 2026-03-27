Sénégal: Quinze ans après, le pays retrouve le Pérou en match amical au Stade de France

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal va livrer son premier match amical depuis la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN) contre le Pérou au Stade de France (Paris), samedi, à partir de 17 heures, quinze ans après le dernier match disputé par les deux sélections en juin 2011.

Les retrouvailles entre le Sénégal et le Pérou vont consacrer le début du programme de préparation concocté par le sélectionneur sénégalais Pape Bouna Thiaw en direction de la Coupe du monde, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le Sénégal est logé, au Mondial, dans la même poule que la France, la Norvège, ainsi que le vainqueur du barrage entre la Bolivie, l'Irak et le Suriname.

Les champions d'Afrique sont en regroupement dans la capitale française depuis lundi avec un groupe de 28 joueurs.

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La liste des joueurs convoqués enregistre le retour de Bamba Dieng et les premières convocations de Mamadou Diakhon et Nobel Mendy, Sadio Mané, l'attaquant-vedette des Lions, étant le grand absent de cette première sortie de l'équipe nationale depuis la CAN 2025.

L'attaquant d'Al Nasr (élite saoudienne) est blessé.

A quelques mois du Mondial, la confrontation avec le Pérou offre au sélectionneur des Lions l'opportunité d'une revue des troupes.

L'équipe nationale de football du Pérou, surnommée la Bicolor ou Los Incas, ne s'est pas qualifié pour la Coupe du monde 2026, mais est malgré tout présenté comme un bon challenger pour les Lions.

Surtout que l'équipe sénégalaise a une revanche à prendre sur son adversaire qui occupe la 53e place au classement FIFA.

En 2011, sous la conduite d'Amara Traoré, le Sénégal avait perdu (0-1) devant le Pérou.

Samedi, le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly et ses partenaires ont l'occasion, devant la diaspora sénégalaise, de fêter le trophée de la CAN dans un contexte particulier où le pool d'avocats du Maroc menace de poursuivre la Fédération sénégalaise si elle maintient la cérémonie de présentation du trophée.

Le président du club des avocats au Maroc, Mourad Elajouti, a menacé, dans une série de publications sur X, la Fédération sénégalaise de football (FSF) et le Stade de France de poursuites judiciaires si jamais les Lions présentent, comme prévu, le trophée de la CAN 2025 au Stade de France ce samedi 28 mars.

Après le Pérou, les Lions vont livrer leur deuxième rencontre face à la Gambie, mardi, au Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, à partir de 19 heures.

La Gambie a été aussi éliminée de la course au Mondial 2026 et n'avait pas disputé la CAN 2025 au Maroc.

Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, va participer à sa quatrième Coupe du monde en 2026.

En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020). Ils ont été ensuite éliminés en quart de finale par la Turquie, suite à un "but en or".