Sénégal: Zone militaire 3 - 5086 civils, militaires et paramilitaires vont défiler le 4 avril (Comzone)

Kaolack — La zone militaire numéro 3, regroupant Kaolack, Kaffrine et Fatick, va marquer le soixante-sixième anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale par un défilé civil, militaire et paramilitaire devant mobiliser 5086 personnes, a annoncé vendredi son commandant, le colonel Massamba Thiam.

Il s'agira d'un défilé à pied et motorisé, ainsi que de prestations de quatre majorettes, dont deux à Kaolack et une à Kaffrine et Fatick respectivement, a-t-il indiqué au cours d'un point de presse.

Il a précisé que 1959 civils, militaires et paramilitaires à Kaolack vont participer au défilé à Kaolack, 1438 à Kaffrine et 1689 défilants à Fatick.

"Au total, au niveau de Kaolack, nous aurons, en moyenne, 1959 civils, militaires et paramilitaires qui vont participer au défilé. A Kaffrine, 1438 et à Fatick 1689 défilants", a ajouté le colonel Thiam.

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Quelque 19 établissements scolaires sont impliqués à Kaolack, 23 à Kaffrine et 32 à Fatick, a-t-il poursuivi, en présence du lieutenant-colonel Alexandre Diouma Dione, commandant la Légion centre de la Gendarmerie nationale, et certains de ses collaborateurs.

Il y avait par exemple le lieutenant-colonel Omar Diome, chargé des opérations de la zone militaire numéro 3, et le lieutenant-colonel Pape Arona Guèye, chargé de la logistique de la même zone militaire.

Les mouvements de jeunesse sont aussi annoncés au défilé du 4-Avril, ainsi que des représentants des anciens combattants, des municipalités et des conducteurs de motos "Jakarta" portant des gilets et de casques.

"Aujourd'hui, nous affichons une confiance absolue quant à la réussite de l'organisation des festivités du 4 avril 2026 dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, au regard de l'engouement que cela a suscité, mais également du niveau de préparation et de la cohésion qui est affichée depuis le début des préparatifs", a commenté le colonel Thiam.

Selon lui, les préparatifs ont débuté par trois réunions des comités régionaux de développement (CRD) de ces différentes circonscriptions administratives, animées par les gouverneurs, en présence de tous les acteurs concernés.

Les festivités du 4-Avril vont se dérouler dans les chefs-lieux de région, de département et d'arrondissement et dans certaines communes, pour relever le caractère populaire et l'engouement que suscite cet évènement, a souligné le commandant de la zone militaire numéro 3.

"Il s'agit d'une fête de la jeunesse, des forces de défense et de sécurité (FDS), donc une fête nationale", a-t-il déclaré, rappelant que le thème retenu cette année, "Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026", va mettre en lumière le rôle des FDS dans la sécurisation de cet événement sportif international majeur.

Outre le défilé civil, militaire et paramilitaire, il est prévu, le 2 avril, une répétition générale pour réajuster, au besoin, ce qui pourrait l'être.

Le lendemain, 3 avril, va se dérouler la retraite au flambeau, avec une participation populaire, animée par la fanfare des forces armées au niveau des différentes régions, avec la participation des mouvements à foulards et de jeunesse.

Le défilé du 4-Avril, qui se tenait habituellement à l'avenue El Hadji Abdoulaye Niass à Kaolack, a été délocalisé cette année au niveau de l'intersection entre l'avenue El Hadji Abdoulaye Niass et la Route nationale numéro 1.

"Une tribune de 400 places sera installée au niveau du rond-point situé vers le Complexe +Coeur de ville+. Ce qui va permettre à l'ensemble des participants d'avoir une bonne vue de l'éclatement des troupes dans un défilé grand format", a assuré le colonel Massamba Thiam.