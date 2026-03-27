Afrique: Présentation du trophée de la CAN à la diaspora - Le Maroc menace la FSF et le Stade de France

Dakar — Le président du club des avocats au Maroc, Mourad Elajouti, a menacé, dans une série de publications sur X, la Fédération sénégalaise de football (FSF) et le Stade de France de poursuites judiciaires si jamais les Lions de la Teranga présentent, comme prévu, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 au Stade de France ce samedi 28 mars, rapportent plusieurs médias français.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé, mercredi, avoir accusé réception d'un appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), suite à la décision du jury d'appel de la CAF déclarant le Maroc vainqueur de la CAN 2025.

Dans un communiqué, le TAS informe que l'appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026, déclarant l'équipe nationale du Sénégal perdante de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 par forfait et attribuant la victoire à l'équipe nationale marocaine sur le score de 3-0.

La FSF a annoncé la présentation du trophée de la CAN 2025 à la diaspora sénégalaise au Stade de France à l'occasion du match amical face au Pérou prévu ce samedi à Saint-Denis.

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Selon le site du quotidien français Le Parisien, le président du club des avocats au Maroc a publié un communiqué pour réclamer la " fin de la voyoucratie sur les pelouses africaines ".

Puis, tard dans la nuit de jeudi à vendredi, l'avocat basé à Casablanca a rédigé une série de messages sur X pour menacer de poursuites judiciaires la FSF mais également le Stade de France. « Nous avons adressé ce matin (vendredi) deux mises en demeure formelles à la Société d'exploitation du Stade de France ainsi qu'au groupe GL Events », a écrit Me Mourad Elajouti.

Selon l'avocat marocain, en prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leur responsabilité directe".

" La Fédération sénégalaise de football avait annoncé, pour le 28 mars, au Stade de France, une cérémonie de présentation du trophée de la CAN. Cette célébration repose sur un titre dont la FSF a été officiellement déchue par les instances sportives internationales", a-t-il ajouté.

Jeudi, les dirigeants de la FSF et les membres de son pool d'avocats ont indiqué que le trophée de la CAN sera bel et bien présenté.

Dans le programme officiel publié par la FSF, un show avec des artistes comme Youssou Ndour, le rappeur franco-sénégalais Booba, entre autres, est prévu.