Angola: Le ministre de la Défense met en avant l'engagement du Gouvernement dans l'amélioration des actions de déminage

Huambo — Le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, João Ernesto dos Santos, a réaffirmé ce vendredi à Huambo l'engagement du Gouvernement à poursuivre la mobilisation de ressources afin de garantir que les opérations de déminage se déroulent en toute sécurité.

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de clôture du cours technique de prospection et de cartographie, organisé par le Centre national de déminage (CND), le responsable a indiqué que l'Exécutif continue d'allouer les moyens nécessaires pour que les spécialistes du déminage disposent de la logistique, des moyens de transport et des équipements indispensables à l'accomplissement de leurs missions en toute sécurité. Il a souligné que ce processus pédagogique de perfectionnement constitue une action formatrice structurante et de portée exceptionnelle, en renforçant les compétences techniques des cadres impliqués dans les opérations.

Le ministre a précisé que l'investissement continu dans la formation et la mise à disposition de moyens modernes permet d'élever le niveau de professionnalisme des techniciens, d'améliorer la capacité d'intervention et d'harmoniser les concepts, procédures et méthodes de planification, d'exécution, de direction et de contrôle des opérations de déminage. Il a ajouté que l'identification, la délimitation et la clarification des zones suspectes sont fondamentales pour le développement de projets sociaux, économiques et agro-industriels, ayant un impact direct sur le développement national.

Dans le cadre des opérations en cours et en cohérence avec le Plan national de développement 2022-2027, il a exhorté les spécialistes du déminage à poursuivre les actions visant à confirmer et reconfirmer les zones déjà examinées, tout en étendant les opérations à d'autres secteurs nécessitant encore une intervention, afin que des données fiables permettent de déclarer l'Angola libéré des zones minées d'ici 2027.

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Le ministre a insisté sur le fait que la réalisation de ces objectifs exige un engagement accru, de la discipline et du rigueur dans l'application des connaissances acquises, ainsi qu'un strict respect des normes de sécurité définies par les standards internationaux de déminage humanitaire, soulignant que le niveau de formation des techniciens, associé aux moyens et équipements adaptés aux défis actuels, permet de dynamiser et d'optimiser les résultats.