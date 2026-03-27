Congo-Brazzaville: Défense et sécurité - Antoine Bien-Aimé Obam-Ondon propose la création du CAS-RC

A travers son think tank Défense et sécurité, le rapporteur de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, Antoine Bien-Aimé Obam Ondon, pense que l'heure est à l'anticipation, à la projection et à la consolidation de l'indépendance stratégique du Congo.

D'où son initiative de créer le Centre d'anticipation stratégique pour la souveraineté de la République du Congo (CAS-RC) afin de soutenir la résilience étatique.

Titulaire d'un Master en stratégie et défense, le député de Gamboma 2, dans le département de la Nkéni-Alima, affiche l'ambition de faire du CAS-RC le bras intellectuel souverain de l'État congolais, à l'horizon 2030. « En réunissant nos décideurs, nos chercheurs universitaires, nos officiers supérieurs et les talents de notre diaspora, et en nous appuyant sur une jeunesse revigorée par la conscription, nous forgeons aujourd'hui les outils conceptuels et humains qui garantiront notre indépendance pour les décennies à venir », a expliqué Antoine Bien-Aimé Obam Ondon.

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Selon lui, la paix et la souveraineté ne sont pas des acquis figés ; elles sont des conquêtes de chaque instant, portées par la force de la vision, la rigueur de l'anticipation et le courage de la jeunesse congolaise. « L'Afrique centrale se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, traversée par des dynamiques géopolitiques complexes et des défis sécuritaires d'une nature inédite. Face à la prolifération des menaces asymétriques et à l'émergence de la guerre hybride, la République du Congo ne peut plus se contenter d'une posture réactive », a-t-il estimé.

Fort de son expérience en défense et sécurité, Antoine Bien-Aimé Obam Ondon pense que la souveraineté d'une nation au XXIe siècle ne se mesure plus uniquement à l'aune de ses frontières terrestres, maritimes ou aériennes. Elle s'étend désormais, a-t-il poursuivi, au cyberespace, un domaine immatériel dont les répercussions sur la sécurité nationale sont d'une réalité implacable.

« L'opérationnalisation prochaine de notre centre de données national (infrastructure critique d'envergure régionale soutenue par la Banque africaine de développement) marque une avancée majeure. Toutefois, la technologie sans doctrine n'est qu'une vulnérabilité en devenir ; il est impératif d'accompagner ce saut technologique par une réflexion endogène puissante. Plus encore, aucune doctrine ne saurait être efficace sans les hommes et les femmes pour la porter », a-t-il avoué, soulignant la nécessité de saluer avec force et marteler l'importance vitale de la conscription de la jeunesse.

Les cinq piliers think tank Défense et sécurité

Cette remobilisation citoyenne n'est pas, a-t-il dit, une simple option : elle constitue le socle humain indispensable de la défense globale. Pour relever ces défis, le diplômé du Collège des hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa a présenté une vision stratégique s'articulant autour de cinq piliers fondamentaux. Il s'agit notamment de l'anticipation et du positionnement géopolitique ; de la souveraineté numérique et la cyberdéfense ; de la mobilisation et la conscription de la jeunesse ; de la stabilité institutionnelle et la continuité ; du rayonnement diplomatique et les partenariats.

En effet, par anticipation et positionnement géopolitique, il propose la veille stratégique (Analyse continue des dynamiques de conflictualité en Afrique centrale pour éclairer l'exécutif avec précision) ; le renseignement ouvert (Production de notes prospectives visant à anticiper les crises transfrontalières, climatiques et hybrides) ; l'indépendance d'analyse (Garantie d'une lecture souveraine des menaces asymétriques, totalement libérée des prismes extérieurs).

Par souveraineté numérique et cyberdéfense, l'initiateur pense à la protection vitale (sécurisation absolue du nouveau centre de données national et des données critiques du gouvernement congolais) ; au cadre conceptuel (Elaboration de doctrines juridiques et opérationnelles robustes pour faire face aux cyberattaques de nouvelle génération) ; à la guerre de l'information (Défense proactive des réseaux étatiques contre les ingérences étrangères et les campagnes de désinformation).

A travers la mobilisation et la conscription de la jeunesse, Obam Ondon fait allusion à un engagement citoyen (Soutien inébranlable à la conscription obligatoire prévue par le projet de société, véritable creuset de l'unité nationale et du brassage social), au bouclier démographique (Formation d'une jeunesse consciente, disciplinée et préparée, constituant la première ligne de résilience face aux tentatives de déstabilisation) ; à la transmission patriotique (Inculcation des valeurs républicaines et de l'esprit de défense pour garantir la relève stratégique et opérationnelle de la nation).

Quant à la stabilité institutionnelle et la continuité, elles renvoient à la cohésion nationale (Préservation de l'appareil d'État et de la paix civile face aux menaces internes et aux velléités de subversion) ; au conseil législatif (Accompagnement rigoureux de la Commission de défense dans la formulation des futures lois de programmation militaire) ; à la culture de défense (Sensibilisation et formation continue des hauts fonctionnaires, des forces armées et du secteur privé à l'intelligence économique).

Parlant du rayonnement diplomatique et des partenariats, il évoque l'influence intellectuelle (Positionnement de Brazzaville comme un carrefour idéologique et doctrinal incontournable dans les débats sécuritaires de l'Union africaine) ; la coopération multilatérale (Etablissement de synergies pragmatiques avec les centres de recherche africains et internationaux de premier plan) ; au rééquilibrage stratégique (Ajustement constant des relations diplomatiques pour sanctuariser les intérêts géoéconomiques à long terme).