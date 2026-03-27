Ethiopie: Le pays plaide pour un renouveau de l'engagement envers l'OACPS

Addis-Abeba — À l'occasion d'une réunion préparatoire au 11e Sommet des chefs d'État et de gouvernement, l'Ambassadeur Eshete Tilahun, représentant extraordinaire et plénipotentiaire de l'Éthiopie auprès des pays du Benelux et des institutions de l'Union européenne, a insisté sur la nécessité pour l'OACPS de se réinventer afin de répondre aux enjeux géopolitiques actuels.

Lors de son intervention, l'Ambassadeur Tilahun a souligné que pour que l'organisation puisse jouer pleinement son rôle au bénéfice de ses États membres et sur la scène internationale, elle doit bénéficier d'un renforcement financier et institutionnel.

Il a rappelé que l'OACPS avait été créée à l'époque postcoloniale pour défendre les intérêts des pays ayant souffert du colonialisme, réaffirmant ainsi l'attachement constant de l'Éthiopie à la mission et au succès de l'organisation.

L'Ambassadeur a également insisté sur la nécessité pour les États membres d'augmenter leurs contributions financières afin de garantir la durabilité de l'OACPS.

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Les participants à la réunion préparatoire, issus de diverses régions, ont reconnu le rôle essentiel de l'organisation dans le renforcement de la coopération Sud-Sud et dans le développement des partenariats entre les pays du Sud et ceux du Nord.

Ils ont toutefois mis en avant le besoin de réformes pour permettre à l'OACPS de mieux représenter les intérêts des nations en développement.

Parmi les axes prioritaires évoqués figurent l'exploitation du potentiel des jeunes, la population croissante des États membres, l'intégration des technologies numériques et le renforcement de l'implication des diasporas.

Le 11e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique s'ouvrira demain, rassemblant les dirigeants des trois régions, dont le président éthiopien Taye Atske Selassie.

Cette rencontre de haut niveau devrait aborder des questions stratégiques déterminantes pour l'avenir de l'organisation