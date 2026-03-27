Ethiopie: Le pays plaide pour un renouveau de l'engagement envers l'OACPS

27 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — À l'occasion d'une réunion préparatoire au 11e Sommet des chefs d'État et de gouvernement, l'Ambassadeur Eshete Tilahun, représentant extraordinaire et plénipotentiaire de l'Éthiopie auprès des pays du Benelux et des institutions de l'Union européenne, a insisté sur la nécessité pour l'OACPS de se réinventer afin de répondre aux enjeux géopolitiques actuels.

Lors de son intervention, l'Ambassadeur Tilahun a souligné que pour que l'organisation puisse jouer pleinement son rôle au bénéfice de ses États membres et sur la scène internationale, elle doit bénéficier d'un renforcement financier et institutionnel.

Il a rappelé que l'OACPS avait été créée à l'époque postcoloniale pour défendre les intérêts des pays ayant souffert du colonialisme, réaffirmant ainsi l'attachement constant de l'Éthiopie à la mission et au succès de l'organisation.

L'Ambassadeur a également insisté sur la nécessité pour les États membres d'augmenter leurs contributions financières afin de garantir la durabilité de l'OACPS.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les participants à la réunion préparatoire, issus de diverses régions, ont reconnu le rôle essentiel de l'organisation dans le renforcement de la coopération Sud-Sud et dans le développement des partenariats entre les pays du Sud et ceux du Nord.

Ils ont toutefois mis en avant le besoin de réformes pour permettre à l'OACPS de mieux représenter les intérêts des nations en développement.

Parmi les axes prioritaires évoqués figurent l'exploitation du potentiel des jeunes, la population croissante des États membres, l'intégration des technologies numériques et le renforcement de l'implication des diasporas.

Le 11e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique s'ouvrira demain, rassemblant les dirigeants des trois régions, dont le président éthiopien Taye Atske Selassie.

Cette rencontre de haut niveau devrait aborder des questions stratégiques déterminantes pour l'avenir de l'organisation

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.