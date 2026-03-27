Ethiopie: Consultations sur l'agenda du Tigray à Addis-Abeba - Commission nationale du dialogue communique

27 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La Commission nationale du dialogue en Éthiopie a annoncé que les consultations relatives à l'agenda de l'État régional du Tigray se dérouleront à Addis-Abeba du 1er au 3 avril 2026.

Lors d'une conférence de presse tenue ce jour, la Commission a fait le point sur l'avancement du processus de dialogue national dans la région du Tigray.

S'exprimant devant les médias, le président de la Commission, le professeur Mesfin Araya, a souligné que les efforts entrepris pour rendre le dialogue inclusif et participatif avaient donné des résultats encourageants.

Il a rappelé que d'importantes initiatives avaient été menées afin de lancer le dialogue dans la région et de réunir les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre.

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Selon lui, plus de 22 séances de consultation ont été organisées avec l'administration régionale intérimaire, les partis politiques actifs, des universitaires ainsi que diverses parties prenantes, aussi bien à Mekele qu'à Addis-Abeba.

Toutefois, en raison de contraintes liées au contexte, la Commission a décidé de transférer à Addis-Abeba la réunion régionale dédiée à l'élaboration de l'agenda et à la désignation des représentants pour la prochaine Conférence nationale de dialogue.

Ainsi, ce processus se tiendra dans la capitale du 1er au 3 avril 2026, a précisé le président de la Commission.

Enfin, Mesfin Araya a appelé l'ensemble des acteurs concernés, à tous les niveaux, à prendre part activement à ce dialogue prévu en avril 2026.

Lire l'article original sur ENA.

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