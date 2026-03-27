Ethiopie: Le pays transforme ses villes pour bâtir un avenir prospère

Selon le Service de communication du gouvernement, l'urbanisation moderne et l'aménagement du territoire jettent les fondements d'une vie meilleure pour les générations futures et de la prospérité nationale.

Au cours des dernières années, l'Éthiopie s'est engagée dans d'importants programmes de transformation urbaine et de développement de corridors, marquant une étape majeure de son évolution.

Ces initiatives ont profondément modifié le visage des villes, contribuant à atténuer la pauvreté urbaine et à renforcer leur attractivité pour les populations locales.

Soutenus par des investissements significatifs et une forte mobilisation des ressources humaines, ces projets ont été menés à bien par les autorités publiques.

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Parmi les actions les plus marquantes figurent l'amélioration des infrastructures, la rénovation des zones urbaines, l'embellissement des espaces publics, la mise en valeur des sites historiques ainsi que la préservation du patrimoine, sans oublier l'aménagement des corridors.

Ces réalisations ont permis d'améliorer l'accès à l'eau potable, de moderniser les réseaux routiers, de renforcer les systèmes de santé et d'éducation, et de garantir un approvisionnement plus fiable en électricité, traduisant ainsi la volonté du gouvernement de répondre aux besoins essentiels de la population.

Sous la conduite du Premier ministre Abiy Ahmed, de nombreux projets ont vu le jour au cours des huit dernières années.

L'embellissement urbain se distingue particulièrement, touchant aussi bien les grandes agglomérations que 78 villes à travers le pays.

Le développement des corridors a profondément transformé les modes de vie urbains, favorisant la transition vers des habitudes plus modernes.

Il a également contribué à la protection de l'environnement, à la création d'emplois, à l'amélioration du cadre de vie et au dynamisme du secteur touristique. Ces progrès constituent aujourd'hui une source de fierté nationale et attirent l'attention au-delà des frontières.

Par ailleurs, la restauration et la valorisation des sites patrimoniaux, tout en respectant leur authenticité, ont renforcé leur attrait touristique. Cela incite les visiteurs à prolonger leur séjour et génère des retombées économiques significatives pour le pays.

Pour préserver ces acquis, la participation active des citoyens reste essentielle. Elle constitue un levier déterminant pour concrétiser la vision d'une prospérité africaine fondée sur la coopération.

Il est donc crucial de consolider les progrès réalisés et de renforcer l'esprit de collaboration afin d'assurer un avenir prospère au pays.

Dans cette optique, le développement urbain en Éthiopie s'inscrit dans une démarche durable, tournée vers les générations futures.

En intégrant les technologies numériques et des pratiques innovantes, les autorités ambitionnent de faire des villes de véritables pôles d'investissement, des centres de création d'emplois et des espaces de vie agréables, porteurs de fierté pour leurs habitants.