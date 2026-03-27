Afrique: Championnat Scolaire - Le profil de la Zambie (F)

L'équipe nationale féminine scolaire de Zambie tentera de capitaliser sur sa brillante campagne régionale à l'occasion de sa toute première participation aux Finales Continentales du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF.

Sacrées championnes de la zone COSAFA, les Zambiennes ont intensifié leur préparation en stage, avec une certaine continuité dans l'effectif. Le sélectionneur Chisala Chibesa a en effet choisi de s'appuyer sur l'ossature du groupe qui a décroché le titre régional, misant sur la cohésion et les automatismes développés lors des qualifications.

Parmi les joueuses à suivre, Hildah Kangwa, élue meilleure joueuse du tournoi lors des qualifications COSAFA chez les filles, incarne l'un des principaux atouts offensifs de l'équipe. Dans les buts, la prometteuse Winfridah Mutale, récompensée par le Gant d'Or de la meilleure gardienne, représente un autre pilier de cette formation ambitieuse.

Les jeunes Zambiennes bénéficient également d'une motivation supplémentaire : leurs performances sont attentivement suivies par le staff technique de la sélection nationale féminine U-17, qui considère désormais le football scolaire comme un véritable vivier de détection de talents.

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PARCOURS LORS DES QUALIFICATIONS ZONALES COSAFA

2022 - 2023 : Phase de groupes

2023 - 2024 : Phase de groupes

2024 - 2025 : Phase de groupes

2025 - 2026 : Vainqueur

PARCOURS LORS DES PHASES FINALES CONTINENTALES

2022 - 2023 : Non qualifiée

2023 - 2024 : Non qualifiée

2024 - 2025 : Non qualifiée