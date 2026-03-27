Afrique: Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF - Profil de l'équipe masculine de la Tanzanie

À quelques jours du coup d'envoi officiel des Finales Continentales du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF au Zimbabwe, les six champions zonaux sont pleinement engagés dans leur préparation pour la phase finale de la plus grande compétition de football scolaire du continent.

CAFOnline vous propose un aperçu des équipes participantes, en commençant par les tenants du titre dans la catégorie masculine : la Tanzanie.

La Tanzanie remettra son titre du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF chez les garçons en jeu lorsqu'elle foulera les pelouses du Zimbabwe cette année.

L'équipe a remporté le titre continental pour la deuxième saison consécutive l'an dernier au Ghana, confirmant ainsi sa bonne dynamique dans cette compétition phare du football scolaire africain.

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Elle fait son retour aux finales continentales cette année en tant que double tenante du titre et représentera la zone CECAFA aux côtés de l'Ouganda, nouveau champion régional.

Le sacre de la Tanzanie avait été acquis au terme d'une victoire très disputée contre le Sénégal, finalement décidée lors de la séance de tirs au but.

En plus du trophée, la Tanzanie avait également reçu le prix du Fair-play pour son esprit sportif, tandis que Rajabu Manyelezi avait été élu meilleur gardien du tournoi grâce à ses arrêts décisifs qui ont largement contribué au sacre de son équipe.

Parcours aux Finales Continentales du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF :

2022-2023 : Non qualifiée

Non qualifiée 2023-2024 : Vainqueur

Vainqueur 2024-2025 : Vainqueur

Équipes participantes aux Finales Continentales du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF

Garçons :

Zimbabwe (pays hôte), Bénin, RD Congo, Tanzanie (tenante du titre), Maroc, Sénégal, Ouganda, Zambie.

Filles :

Zimbabwe (pays hôte), RD Congo, Burkina Faso, Ghana (tenante du titre), Maroc, Guinée, Tanzanie, Zambie.