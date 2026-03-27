Afrique: Zamalek, Belouizdad, USM Alger et Safi - Un dernier carré 100 % nord-africain en TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération

Le dernier carré de la TotalEnergies CAF Confederation Cup 2025/26 est désormais connu après un week-end de quarts de finale particulièrement disputés à travers le continent. Quatre clubs nord-africains ont validé leur qualification : Zamalek SC (Égypte), le CR Belouizdad et l'USM Alger (Algérie), ainsi que l'Olympique Club de Safi (Maroc).

Ces qualifications ouvrent la voie à deux demi-finales prometteuses programmées en avril.

La présence du CR Belouizdad à ce stade constitue un événement marquant pour le club algérien, qui retrouve une demi-finale continentale pour la première fois depuis 30 ans, confirmant son retour progressif sur la scène africaine.

Les demi-finales proposeront deux confrontations aux saveurs bien distinctes. Zamalek affrontera le CR Belouizdad dans un duel entre l'expérience continentale du club égyptien et les ambitions retrouvées du champion algérien.

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De son côté, l'USM Alger croisera l'Olympique Safi dans une confrontation nord-africaine très ouverte, avec une place en finale en ligne de mire.

Les rencontres se joueront en aller-retour au mois d'avril.

Le CR Belouizdad a validé son billet grâce à un match nul solide (0-0) face à Al Masry, après le nul (1-1) du match aller, suffisant pour passer au score cumulé.

Zamalek s'est qualifié après une double confrontation spectaculaire face à l'AS Otoho (3-2 au total), au terme d'un match retour particulièrement tendu au Caire.

L'USM Alger a également dû batailler pour se défaire de l'AS Maniema Union, se qualifiant grâce à la règle des buts à l'extérieur après un score global de 2-2.

Enfin, l'Olympique Safi a complété le tableau après un derby marocain intense face au Wydad Casablanca. Après un score cumulé de 3-3, les Safiots ont validé leur qualification grâce à leur efficacité à l'extérieur, malgré l'égalisation tardive du Wydad au match retour.

Programme des demi-finales de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération (heure en GMT)

Matches aller :

CR Belouizdad (Algérie) - Zamalek SC (Égypte)

USM Alger (Algérie) - Olympique Club de Safi (Maroc)

Matches retour :

Olympique Club de Safi (Maroc) - USM Alger (Algérie)

Zamalek SC (Égypte) - CR Belouizdad (Algérie)