Afrique: CAN 2027 - Le Soudan du Sud frappe fort, Djibouti déjà dos au mur

Le Soudan du Sud a envoyé un message clair en dominant largement Djibouti (4-0), jeudi à Juba, lors du match aller du tour préliminaire des qualifications de la TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027.

Grand artisan de ce succès, Keer Majak a livré une prestation de très haut niveau avec un but et deux passes décisives, permettant aux Bright Stars de prendre une option très sérieuse sur la qualification avant le match retour, qui se disputera également à Juba.

Avec cette victoire nette, le Soudan du Sud se place en position idéale pour rejoindre la phase de groupes des éliminatoires, tandis que Djibouti devra réaliser un véritable exploit lors de la seconde manche.

Une ouverture du score logique

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Très entreprenants dès le coup d'envoi, les Sud-Soudanais ont rapidement imposé leur rythme et leur intensité. Leur domination a été récompensée à la 31e minute lorsque Justin Bangasi a parfaitement servi Teng Kuol pour l'ouverture du score.

Ce premier but a libéré les locaux, de plus en plus dangereux dans leurs projections offensives. En face, Djibouti a souffert face à la vitesse et à la mobilité de l'attaque adverse.

Malgré cette domination, les visiteurs ont réussi à limiter les dégâts avant la pause (1-0), conservant un mince espoir avant la seconde période.

Majak en chef d'orchestre

Au retour des vestiaires, le suspense n'a pas duré longtemps. Le Soudan du Sud a accéléré et a rapidement fait le break. À la 49e minute, Justin Bangasi a doublé la mise en concluant une action initiée par l'inévitable Keer Majak.

Omniprésent, Majak s'est ensuite mué en passeur pour la deuxième fois de la soirée en offrant à Peter Manyang le troisième but à la 66e minute, scellant pratiquement l'issue de la rencontre.

Pour couronner sa prestation, Majak a lui-même inscrit le quatrième but à la 81e minute, ponctuant une performance individuelle remarquable et une victoire sans contestation possible.

Djibouti se retrouve désormais face à un défi immense avant le match retour, où seule une prestation quasi parfaite pourrait leur permettre de renverser la situation.

Le fait que les deux rencontres se disputent à Juba pourrait toutefois permettre au Soudan du Sud de capitaliser sur sa connaissance des conditions locales pour valider définitivement sa qualification.

Les Seychelles tiennent le Lesotho en échec

Dans l'autre rencontre disputée jeudi, les Seychelles et le Lesotho se sont neutralisés (0-0) au Free State Stadium de Bloemfontein.

Le match retour se jouera également dans la ville sud-africaine dimanche, sur ce terrain neutre.

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du tour préliminaire des qualifications pour la TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027, où les sélections les moins bien classées au ranking africain se disputent six places pour le prochain tour.