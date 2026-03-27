Ile Maurice: Une journée d'évasion et de joie pour les enfants d'APRIM

27 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

L'association des parents pour la réhabilitation d'infirmes moteurs (APRIM), située à Mont-Roches, a offert à ses bénéficiaires une parenthèse de bonheur le mardi 24 mars, à travers une sortie exceptionnelle organisée à Flic-enFlac. Cette initiative, portée par la Force Vive de Flic-en-Flac sous la coordination de son président, Ben Rommaldawo, a bénéficié du soutien du directeur de l'hôtel Villa Caroline, Alain Pinagapany. Elle a permis à une soixantaine de participants - enfants, enseignants et parents - de s'évader de leur quotidien dans un cadre enchanteur en bord de mer.

L'objectif principal de cette journée était simple mais essentiel : offrir aux enfants un moment de détente, de découverte et de partage, loin de leur routine habituelle. Dans une atmosphère chaleureuse et inclusive, les participants ont pu profiter d'un environnement apaisant, propice à la con- vivialité et à l'épanouissement.

Au programme : une journée en bord de plage, agrémentée d'un repas de qualité, d'un service attentionné et d'activités de divertissement soigneusement organisées. Rires, échanges et moments de complicité ont rythmé cette sortie, laissant des souvenirs précieux tant pour les enfants que pour leurs accompagnateurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de l'aspect récréatif, cette initiative souligne l'importance de la solidarité communautaire et de l'engagement citoyen en faveur des personnes en situation de handicap. Elle illustre également le rôle clé que peuvent jouer les acteurs locaux - associations, bénévoles et entreprises - dans l'amélioration du bien-être social.

Une journée simple, mais profondément marquante, qui rappelle que l'inclusion passe aussi par ces instants de partage et d'humanité.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.