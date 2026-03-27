Ile Maurice: Une journée d'évasion et de joie pour les enfants d'APRIM

L'association des parents pour la réhabilitation d'infirmes moteurs (APRIM), située à Mont-Roches, a offert à ses bénéficiaires une parenthèse de bonheur le mardi 24 mars, à travers une sortie exceptionnelle organisée à Flic-enFlac. Cette initiative, portée par la Force Vive de Flic-en-Flac sous la coordination de son président, Ben Rommaldawo, a bénéficié du soutien du directeur de l'hôtel Villa Caroline, Alain Pinagapany. Elle a permis à une soixantaine de participants - enfants, enseignants et parents - de s'évader de leur quotidien dans un cadre enchanteur en bord de mer.

L'objectif principal de cette journée était simple mais essentiel : offrir aux enfants un moment de détente, de découverte et de partage, loin de leur routine habituelle. Dans une atmosphère chaleureuse et inclusive, les participants ont pu profiter d'un environnement apaisant, propice à la con- vivialité et à l'épanouissement.

Au programme : une journée en bord de plage, agrémentée d'un repas de qualité, d'un service attentionné et d'activités de divertissement soigneusement organisées. Rires, échanges et moments de complicité ont rythmé cette sortie, laissant des souvenirs précieux tant pour les enfants que pour leurs accompagnateurs.

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Au-delà de l'aspect récréatif, cette initiative souligne l'importance de la solidarité communautaire et de l'engagement citoyen en faveur des personnes en situation de handicap. Elle illustre également le rôle clé que peuvent jouer les acteurs locaux - associations, bénévoles et entreprises - dans l'amélioration du bien-être social.

Une journée simple, mais profondément marquante, qui rappelle que l'inclusion passe aussi par ces instants de partage et d'humanité.