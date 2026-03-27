Ile Maurice: Des régionales MMM majoritairement favorables au maintien au gouvernement

Au lendemain de la conférence de presse de Paul Bérenger, tenue le mercredi 25 mars à son domicile, les instances régionales du Mouvement Militant Mauricien (MMM) ont organisé des réunions nocturnes à travers le pays. Ces rencontres faisaient suite à l'annonce d'un rassemblement prévu ce samedi 28 mars à Rose-Hill, dans un contexte marqué par des tensions internes autour du maintien du parti au gouvernement.

Dans plusieurs circonscriptions, les comités régionaux ont été appelés à se prononcer clairement sur cette question. Les résultats indiquent une tendance majoritaire en faveur du maintien du MMM au pouvoir. Le comité régional n°20 (Beau-Bassin-Petite-Rivière) a voté à l'unanimité pour que le parti reste au gouvernement, tout comme la circonscription n°2 (Port-Louis-Centre-Port-Louis-Sud), sous la présidence du ministre et président du MMM, Reza Uteem. La circonscription n°3 (Port-Louis-Est-Port-Louis Maritime), réunie à Plaine-Verte, et le comité régional n°4 ont adopté une position similaire.

Dans la circonscription n°17 (Curepipe-Midlands), une réunion à la mairie de Curepipe a permis au leader adjoint du MMM, Ajay Gunness, de détailler la situation politique actuelle. Dans l'ensemble, ces consultations montrent que plusieurs bases militantes soutiennent le maintien du MMM au sein de l'Alliance du changement, en accord avec la majorité des élus mauves : 15 des 18 députés ont choisi de rester au gouvernement.

Toutefois, certains comités affichent des avis partagés. Quelques membres ont exprimé des réserves et souhaitent attendre le rassemblement de ce samedi avant de prendre une décision définitive. Ces réunions interviennent à la veille de la session du comité central du MMM, prévue ce vendredi à Ébène, où la question du maintien au gouvernement sera débattue et soumise à décision.

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Le rassemblement de ce samedi à Rose-Hill constitue ainsi un moment clé pour clarifier la position du leader du parti et orienter la suite des événements au sein du MMM.