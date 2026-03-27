Ile Maurice: Volley-ball - Lindsay Wilson quitte la présidence et le comité directeur

Lindsay Wilson n'est plus président ni membre du comité directeur du Quatre-Bornes Volley-ball Club (VBC). La nouvelle nous a été confirmée par le principal intéressé lui-même. Il a été profondément marqué par les problèmes rencontrés avant le départ des deux équipes quatre-bornaises pour le Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7) aux Seychelles. Il a donc décidé de se retirer à son retour de l'archipel.

«Je suis fatigué après tout ce que j'ai vécu avant le CCZ7. Toutes les démarches qu'il a fallu entreprendre pour que les deux équipes de Quatre-Bornes puissent se rendre aux Seychelles ont été épuisantes. Il y a aussi eu un manque de soutien à tous les niveaux», déplore Lindsay Wilson.

Il n'a toujours pas digéré l'attitude des autorités à l'égard des deux équipes championnes de Maurice. «Le ministère de la Jeunesse et des sports ne nous a donné que Rs 50 000. La mairie de Quatre-Bornes n'a rien donné du tout. La fédération ne nous a pas soutenus. Cela a été un véritable parcours du combattant pour réunir des fonds pour rendre ce déplacement possible. À quoi bon sacrifier sa famille et son temps dans ces conditions ?», se demande Lindsay Wilson.

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«J'aime le volley-ball et le Quatre-Bornes VBC, mais ce n'était pas possible de continuer ainsi. Je pense avoir fait tout ce que je pouvais pour le club», ajoute-t-il.

L'ancien joueur et entraîneur de la sélection nationale aura donc passé une année à la présidence du Quatre-Bornes VBC. Et cela a été une année riche. «Nous avons organisé la première édition du grass volley qui a été un succès. Ensuite, nous avons réalisé un doublé mémorable avec les titres de champion de Maurice des équipes féminine et masculine. Je dois dire que j'ai vécu une belle expérience aux Seychelles tout de même avec la 3e place pour les filles et la cinquième pour les garçons. Cela a été une année fructueuse», conclut Lindsay Wilson qui demeure un fidèle supporter de la formation de la Ville des fleurs.