Ile Maurice: Comité régional n°17 - Entre débats francs et volonté de cohésion

Réuni comme à l'accoutumée tous les 15 jours, le comité régional n°17 du MMM s'est retrouvé mercredi à la salle municipale de Curepipe. Dans un contexte politique marqué par des interrogations internes, cette rencontre a permis aux membres de faire le point sur la situation du parti, dans une atmosphère franche et constructive.

Selon un membre présent, les échanges ont été nourris et ouverts. «Chaque membre a pu s'exprimer librement. Certains ont demandé des explications pour obtenir davantage d'éclaircissements», confie-t-il. Une démarche qui, selon plusieurs participants, témoigne du fonctionnement démocratique revendiqué par le MMM.

Au coeur des discussions : la question du maintien du MMM au sein du gouvernement. Sur ce point, le comité régional semble maintenir sa position initiale, tout en exprimant certaines attentes. «Nous avons surtout demandé des garanties. Si nous restons au gouvernement, il faut que les points défendus par le MMM soient effectivement intégrés et respectés dans le programme électoral», souligne le membre.

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La réunion a également été marquée par la présence de membres ayant récemment démissionné de certaines instances où ils avaient été nommés. Une présence qui n'a suscité aucune exclusion, ces derniers demeurant membres du parti. Par ailleurs, il a été précisé que la réunion du comité central ne portera pas sur la question du leadership de Paul Bérenger, mais bien sur le choix stratégique de rester ou non au gouvernement.

De son côté, Ajay Gunness, également présent à la réunion, évoque un climat de discussion apaisé et structuré. Il explique avoir retracé la chronologie des événements survenus depuis le 9 mars, notamment au sein des bureaux politiques et du comité central. «Nous avons eu une bonne discussion en interne, très démocratique comme toujours au MMM», affirme-t-il.

Souhaitant préserver la cohésion du parti, il insiste sur la confidentialité des échanges. «Ce qui a été discuté à l'interne doit rester à l'interne. Nous souhaitons que l'unité du MMM soit préservée», déclare-t-il, tout en soulignant que chacun a pu exprimer son ressenti dans un cadre respectueux.

Réagissant à la récente conférence de presse de Paul Bérenger, Ajay Gunness estime qu'elle n'apporte pas d'éléments nouveaux. «Ce qu'il a déclaré avait déjà été évoqué auparavant», affirme-t-il. Il ajoute toutefois que si des informations préoccupantes existent, elles doivent être portées devant les instances compétentes. «S'il détient des informations, il est de son devoir de les partager et de les soumettre aux autorités concernées», insiste-t-il.

Concernant la tenue du comité central, initialement prévue samedi puis avancée à vendredi (aujourd'hui ndlr), Ajay Gunness explique que ce changement vise à éviter tout chevauchement avec une activité prévue par Paul Bérenger à Rose-Hill. «Il reste le leader du comité central. Cela lui permettra d'y assister», précise-t-il. La participation des membres à l'événement de samedi devrait également être discutée lors de cette réunion.

Revenant sur les propos liés à la constitution du MMM, le ministre des Infrastructures publiques rappelle que le comité central demeure l'instance suprême du parti. «Cela a toujours été le cas, que ce soit avec l'ancienne ou l'actuelle constitution», affirme-t-il, tout en soulignant que certaines dispositions, comme la tenue d'élections internes tous les trois ans, n'ont pas été appliquées depuis 2018.

Enfin, il insiste sur la légitimité des décisions actuelles. «Une liste de délégués a validé l'alliance du MMM avec le PTr, les Nouveaux Démocrates et Rezistans ek Alternativ en 2024. Cette même base doit être respectée. On ne change pas les règles du jeu en cours de route», conclut-il. Selon lui, la décision de rester au gouvernement, telle qu'annoncée, reste valable jusqu'à ce qu'une assemblée des délégués en décide autrement.