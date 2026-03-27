Ile Maurice: Des parents dénoncent un enseignant perturbateur

À Morcellement Raffray, le climat scolaire au sein d'une classe de Grade 6 suscite une vive inquiétude chez les parents d'élèves. Ces derniers dénoncent une situation devenue «invivable», pointant du doigt le comportement d'un enseignant qu'ils accusent de perturber régulièrement le bon déroulement des cours.

Dans une lettre adressée au directeur de l'établissement, en date du 24 mars, les parents expriment leur profond mécontentement. Ils évoquent des perturbations constantes qui nuisent à l'apprentissage des enfants à un moment crucial de leur parcours en fin de cycle primaire. «Nos enfants ont besoin d'un environnement serein pour travailler», soulignent-ils, insistant sur l'importance de la concentration en période de révision.

Selon les signataires, la situation se serait détériorée depuis plusieurs semaines. Ils rapportent également un incident marquant survenu récemment, au cours duquel un parent aurait interrompu une classe en haussant le ton, aggravant davantage le climat déjà tendu. Pour eux, ces événements répétés compromettent sérieusement la qualité de l'enseignement.

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Face à cette mobilisation, le ministère de l'Éducation a réagi. Dans une déclaration, il confirme que des inspecteurs et des responsables éducatifs se sont rendus sur place afin d'évaluer la situation. «Des vérifications sont en cours et des mesures appropriées seront prises», assure une source officielle.

En attendant, les parents restent dans l'expectative, espérant une résolution rapide et durable. Ils appellent les autorités à agir avec fermeté afin de garantir un cadre d'apprentissage stable et propice à la réussite des élèves.