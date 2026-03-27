Ile Maurice: Vol d'équipements audio d'environ Rs 275 000 dans une voiture

27 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un vol d'équipements audio a été signalé à 7ème-Mille, Triolet, impliquant une voiture garée dans une cour privée. Les faits se seraient produits entre le 25 et le 26 mars, à une heure indéterminée, selon les premières informations recueillies.

Le propriétaire du véhicule a constaté la disparition de plusieurs appareils installés à l'intérieur de sa voiture. Les objets volés comprennent : une boîte de haut-parleurs avec quatre enceintes de la marque Pro Series, une boîte de haut-parleurs avec quatre enceintes de la marque Apocalypse, trois amplificateurs, un double caisson de basse d'une puissance de 2 400 watts et un écran de la marque Pioneer. La valeur totale des biens dérobés est estimée à Rs 275 000. Il est à noter que ces équipements ne sont pas assurés.

De plus, aucun système de vidéosurveillance n'est installé sur place.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La police a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire. À l'issue des premières investigations, un suspect a été interpellé et placé en détention. Il devra comparaître prochainement devant la justice pour répondre des faits. Les autorités poursuivent leur enquête afin de déterminer les circonstances exactes du vol et tenter de retrouver les objets dérobés. La police invite également toute personne disposant d'informations à se manifester afin de faciliter les recherches et de contribuer à la résolution de l'affaire.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.