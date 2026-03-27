Ile Maurice: Le diesel aurait dû augmenter de 40 %, selon le ministre du Commerce

27 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Alors que l'évolution des prix des carburants est suivie de près dans le contexte des tensions au Moyen-Orient, le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, a apporté, jeudi, une mise à jour sur la situation locale en marge de l'assemblée générale annuelle de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry.

Il a indiqué que selon les calculs officiels, le prix du diesel aurait dû augmenter d'environ 40 % en raison de la hausse des cours mondiaux. Toutefois, la hausse a été limitée à 10 % dans le cadre du mécanisme du Petroleum Pricing Committee, la différence étant absorbée par le Price Stabilisation Account (PSA). Celui-ci subventionne actuellement environ Rs 15,77 par litre de diesel.

Pour l'essence, près de Rs 9 par litre sont également compensées grâce à une réserve estimée à environ Rs 400 millions, ce qui permet pour l'instant d'éviter une hausse supplémentaire pour les consommateurs.

Le déficit du PSA, passé de Rs 5,2 milliards à Rs 1,5 milliard ces derniers mois, atteint désormais Rs 1,9 milliard dans le contexte actuel. Le ministre a toutefois assuré qu'il n'existe pas de risque immédiat de pénurie, évoquant plusieurs mécanismes d'approvisionnement alternatifs déjà prévus en cas de perturbations des livraisons.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.