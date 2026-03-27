Ile Maurice: Le diesel aurait dû augmenter de 40 %, selon le ministre du Commerce

Alors que l'évolution des prix des carburants est suivie de près dans le contexte des tensions au Moyen-Orient, le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, a apporté, jeudi, une mise à jour sur la situation locale en marge de l'assemblée générale annuelle de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry.

Il a indiqué que selon les calculs officiels, le prix du diesel aurait dû augmenter d'environ 40 % en raison de la hausse des cours mondiaux. Toutefois, la hausse a été limitée à 10 % dans le cadre du mécanisme du Petroleum Pricing Committee, la différence étant absorbée par le Price Stabilisation Account (PSA). Celui-ci subventionne actuellement environ Rs 15,77 par litre de diesel.

Pour l'essence, près de Rs 9 par litre sont également compensées grâce à une réserve estimée à environ Rs 400 millions, ce qui permet pour l'instant d'éviter une hausse supplémentaire pour les consommateurs.

Le déficit du PSA, passé de Rs 5,2 milliards à Rs 1,5 milliard ces derniers mois, atteint désormais Rs 1,9 milliard dans le contexte actuel. Le ministre a toutefois assuré qu'il n'existe pas de risque immédiat de pénurie, évoquant plusieurs mécanismes d'approvisionnement alternatifs déjà prévus en cas de perturbations des livraisons.