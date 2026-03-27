Ile Maurice: FAZ réunit des femmes de tous horizons

FAZ (Fam Ape Zwen) a célébré la Journée internationale des droits des femmes au gymnase du collège de Lorette à Rose-Hill, le dimanche 22 mars, sous la houlette de Joceline Minerve, avec une matinée en trois temps. Cette plateforme, créée en 2022, est composée de femmes engagées de tout bord politique et de membres de la société civile de tous les horizons, les femmes considérées comme le «poumon» de la société.

La mairesse de Beau-Bassin-Rose-Hill, Gabriella Batour, a déclaré : «On a eu un grand nombre d'événements, de célébrations pendant le mois de mars, mais où en sommes-nous en termes de droit, de justice et d'action pour les femmes ? Nous avons encore du chemin à faire et ce n'est qu'ensemble que le chemin se fera.» Elle a rappelé que les femmes ont besoin de s'unir avec les hommes dans une société complémentaire.

Elle a aussi fait ressortir que face au «nombre de femmes que nous avons perdues et que nous perdons chaque jour, la justice est encore plus cruciale». La speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a souligné : «En tant que speaker, je n'ai pas le droit de rejoindre aucune ONG. En revanche, à travers le Parliament Gender Caucus Committee, on pourrait travailler un peu plus avec les ONG parce qu'un Parlement, c'est la maison d'un démocratie.» Elle a annoncé que les femmes pourront visiter le Parlement et qu'il y aura une possibilité de participation.

La speaker a aussi rappelé que le 25 novembre 2025, le secrétaire général des Nations unies avait décidé avec les ONG de participer à une discussion de cinq jours pour parler de la violence domestique à travers des chats, sketchs et chansons. Elle a demandé à toutes les femmes d'écouter la radio et de lire les journaux pour en savoir ce qui se passe dans le pays.

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Sister Chaya de Brahma Kumari a, elle, insisté sur la nécessité de se relier à soi-même pour mieux communiquer avec les autres et construire des relations significatives. Domique Avice a lu un texte de Shenaz Patel dans le cadre du 8 mars : «Toutes les dix minutes dans le monde, une femme ou une fille est tuée par une personne qu'elle connaît.»

FAZ a aussi proposé une conversation moderne avec Nita Rughoonundun, animée par Danielle Palmyre et Shyam Reedha, avec des échanges avec le public sur la notion du genre, la question de violence, et l'engagement politique et citoyen. Les riches débats se sont clôturés avec de la méditation animée par Sonia Leong Son, une empowerment dance kényane et un poème émouvant en hommage aux femmes.