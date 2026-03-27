Afrique de l'Ouest: Au pays - Le Trésor Public obtient 55 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA

27 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

En vue d'assurer le financement des besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a obtenu ce vendredi 27 mars 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 55 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

La DGCPT avait mis en adjudication un montant de 50 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 59,183 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 118,37%.

Le montant des soumissions retenu est de 55 milliards FCFA et celui rejeté 4,183 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 92,93%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,62% pour les bons de 364 jours, 7,63% pour les obligations de 3 ans, 7,64% pour celles de 5 ans et 7,59% pour celles de 7 ans.

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La DGCPT promet aux investisseurs de rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 28 mars 2027. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces titres.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est prévu le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 30 mars 2029 pour celles de 3 ans, au 30 mars 2031 pour celles de 5 ans et au 30 mars 2033 pour celles de 7 ans. Le DGCPT s'acquittera du paiement des intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,45% pour celles de 5 ans et 6,60% pour celles de 7 ans, et ce dès la fin de la première année.

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