Cameroun: Tragédie du pont de bamenda - Trois corps retrouvés à mulang après les pluies meurtrières

Trois victimes, une disparition inconnue : le bilan encore incertain

Trois corps, deux femmes et un homme, ont été repérés dans une zone marécageuse à Mulang, à huit kilomètres du pont de Mile 2 Nkwen où les eaux ont emporté des passants. Deux corps ont déjà été repêchés. Le nombre total des disparus reste indéterminé.

Une crue soudaine emporte des passants sur un passage temporaire

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De fortes pluies se sont abattues sur Bamenda le 26 mars. Les eaux ont submergé un passage piéton provisoire au niveau du Mile 2 Nkwen. Des personnes qui traversaient ont été emportées par le courant. L'incident s'est produit en pleine journée. L'unité de secours de l'armée est intervenue immédiatement, épaulée par des riverains.

Une infrastructure provisoire face à des précipitations extrêmes

La tragédie de Mulang trouve ses causes racines dans la conjonction d'un aménagement précaire et d'un épisode pluvieux exceptionnel. Le passage temporaire, non conçu pour résister à des crues violentes, a été submergé en quelques minutes. L'absence de signalisation d'alerte et de barrières de sécurité a laissé les piétons sans protection face à la montée brutale des eaux.

Un dispositif de recherche coordonné mais contraint par le terrain

Les opérations de secours obéissent à un protocole défini : l'armée dirige les recherches avec l'appui logistique des habitants. Les corps ont été localisés dans une zone marécageuse difficile d'accès à Mulang, à huit kilomètres du site de l'accident. Cette distance indique la force du courant qui a transporté les victimes sur plusieurs kilomètres. L'incertitude sur le nombre exact de disparus complique les opérations et maintient les familles dans l'attente.

L'urgence de la sécurisation et la responsabilité des aménagements

Les autorités locales doivent sécuriser tous les passages temporaires avant la prochaine saison des pluies. Un recensement des zones à risque dans la région du Nord-Ouest s'impose. Les familles des victimes attendent une identification rapide des corps et un soutien psychologique.

La répétition des inondations urbaines à Bamenda pose la question des infrastructures durables. L'urbanisation non contrôlée et l'absence de systèmes de drainage adaptés aggravent les risques. Une politique de prévention des catastrophes, incluant des alertes météorologiques opérationnelles, pourrait réduire la mortalité lors des épisodes de fortes pluies.

Combien d'autres passages temporaires exposent des vies au prochain orage ?

L'émotion suscitée par cette noyade collective retombera-t-elle avant que les aménagements précaires ne soient remplacés par des infrastructures sûres ? Tant que l'urbanisme restera en retard sur les aléas climatiques, chaque saison des pluies portera la menace d'un nouveau drame.